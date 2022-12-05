Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'lilere: 'Ağlamayın arkadaşlar, ağlamayın'

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler, bugün TBMM Genel Kurulu'nda başladı.







Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Görüşmeler, Oktay'ın sunumunun ardından partiler adına yapılan konuşmalarla devam etti.





KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDE KONUŞUYOR

İYİ Parti, MHP ve HDP adına genel başkanlar ya da grup başkanvekilleri tarafından yapılan konuşma sonrası kürsüye CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geldi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Sayın Oktay'ı dinleyince aklıma Erzurumlu esnafın muhasebeci ile yaptığı konuşma geldi. Erzurumlu esnaf muhasebeciye ‘hesaba bakirem hac farz olmuş, cüzdana bakirem zekata muhtacız.





Bütçe dediğimiz belge maliye açısından bir ülkenin ekonomisi açısından en temel yasadır. Bütçe tasarısının yasalaşması için de özel bir prosedür vardır. Başbakan kendi bütçesini özgüvenle anlatırdı. Şimdi başkan soruyor: Komisyon nerede, komisyon burada. Hükümet nerede? Hükümet yok.





Mehmet Uçum. Cumhurbaşkanı danışmanı. 'Bu tek kişilik hükümettir' diyor. Tek kişilik hükümetse gelecek buraya bütçesini savunacak. Halkın oy vermediği atanmışların gelip bizden oy istemesini kabul etmiyoruz. Atanmışlar gelmişler buraya, bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiç bir bakan parmağını kaldıramaz. Yangın söndürmeye gidiyorlar. Cumhurbaşkanının talimatı ile yangını söndürmeye başladık diyorlar.





Seçilen bir cumhurbaşkanının gelip bütçesini savunmamasını parlamentoya saygısızlıktır. 1 Ekim'de geldi, meclisi açtı. Açtı da ne oldu? Kimsenin konuşmadığı ortamda konuştu. Biz konuşunca gelmiyor.





Bu sistem sizi siyaset yapmaktan alıkoydu. Yapamıyorsunuz, siyaset. Bakanları da atandı. Bizim soru önergelerimize cevap vermiyorlar. Meclis başkanını anlıyorum onu da aynı irade seçti.





AĞLAMAYIN ÇIKIŞI

(AKP sıralarının 'Meclis başkanını biz seçtik' demesi üzerine) Sizin nasıl seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Ağlamayın arkadaşlar, ağlamayın.





Siz yolsuzlukları sorgulamıyorsunuz. Ben eleştirirsem beni bir daha milletvekili listesine koymazlar. Böyle olmaz.





Parlamentoyu itibarsız hale getirdiniz MHP ile birlikte. Önce uygulamayı yapıyorlar. Sonra diyorlar ki bu uygulama için kanun lazım, Meclis'e kanun getiriyorlar. Borç limitinin üzerinde borçlandılar. Sonra borçlanmak için kanun teklifi getirdiler.





''DEVLETİN TEMELİ HUKUK İLKELERİ ÜZERİNE KURULUR''

KKM, 20 Aralık akşamı başladı. 20 Ocak'ta da kanun buraya geldi. Anayasaya'da vergi kanunla konulur, kanunla kaldırılır der. Bu ne demektir? Ben Meclis'e ne zaman istesem kanun getiririm benim askerlerim kabul eder, demektir.





Devlet harcamaları keyfi yapılmaz. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet, bir kişinin iradesi ile yönetilmez. Devletin temeli hukuk ilkeleri üzerine kurulur.





Harcıhah kanunu, sayın başkan 100 lira alacak. Milletvekilleri 92 lira alıyorsunuz. Saray'da çalışanlar kaç lira alıyorlar. Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum.





İkili bir yapı oluştu ülkede. Artık iki Türkiye var. Biri saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. O Türkiye'de her şey var. Masalar dolup taşıyor. Ejder meyveler var. Evlatların vakıfları var. Evlatlar birbirlerine çekirdek yollar gibi para gönderiyorlar. Bu Türkiye, diğer Türkiye'nin 481 milyarını hortumlamış durumda. Pudracılar var, baronlar var.





''DÜZENİN YARATTIĞI İKİ TÜRKİYE VAR''

Bu düzenin yarattığı ikinci Türkiye var. Bu Türkiye'de yaşam mücadelesi var, milyonlarca yoksul hatta aç insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var.





Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. Birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar.





Baronlara geliyorum, dostlarınız olan baronlara geliyorum. 7 kanun çıkardınız. Çıkardığınızı 7 kanunu 5 kez uzattınız. Uyuşturucu kaçakçılarının paralarını getirin Türkiye'ye ne yaparsanız yapın dediniz.





Halkıma sesleniyorum. Kara para konusunu anlatacağım. Çok açık konuşacağım. Din iman için oy veriyorum diyen vatandaşım da dinlesin. Dünyanın en aşağılık insanları uyuşturucu kaçakçılarıdır. Uyuşturucu insan onurunu yok eder. Uyuşturucu baronları öldürerek zenginleşirler. Dünya bunlarla mücadele etmek için ne yaptı?





Kazandıkları parayı sisteme sokmaları lazım. Bankaya yasal dayanağınız yoksa yatıramazsınız, başınız belaya girer. Bu baronların milyonlarca doları depolamaları lazım. Hadi depoyu buldun, ama bu para bir şey satın almana yaramıyorsa işine yaramaz. Sisteme sokmadığı sürece baron paranın faydasını görmez.





Saray ve şurekası ülkeyi batırınca, para peşinde koştu. Düzgün kimse yatırım yapmayınca kap karanlık bir şeye izin verdiler. Yeni bir yasa çıkardılar. Paranın nereden geldiğini kimse sormayacak. Parayı getir nasıl getirirsen getir.