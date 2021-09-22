Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Beşar Esad' açıklaması

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, KRT TV'deki Şimdiki Zaman programında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Kılıçdaroğlu ile temas kurduğunu öne sürdü.





Yarkadaş'ın yayın sırasında gündeme getirdiği iddia şöyleydi:





“Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra... Sayın Genel Başkan ne dedi? 'Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz' dedi. Altını çiziyorum, 'kendi rızaları ile', otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriye ile oturmanız lazım. Terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için de oturmanız lazım. Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor."





Bu yöndeki iddiaların ardından tekrar Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyen Barış Yarkadaş şunları dile getirdi:





"Az önce konuştuğum CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kurmayı, dün gece KRT’de gündeme getirdiğim iddia üzerine şunu söyledi: 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bizimle herhangi bir temas kurmadı. Genel merkeze şu ana kadar yansıyan bir mesaj yok.'”



