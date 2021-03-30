Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında dün toplanan CHP MYK’nın gündeminde İstanbul Sözleşmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler vardı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ekonomide sıkıntıların olduğunu belirterek kurmaylarına, “Anadolu’yu gezmeye devam edeceğiz. Halka gidip anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru seçim bekliyoruz. Sonbaharda seçim bekliyorum, olacak gibi” dedi. CHP Genel Başkanı’nın kurmaylarına erken seçim konusunda, “Hazırlanın” talimatını verdiği öğrenildi.





Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kılıçdaroğlu, toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nin fiilen yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki kazanımlarından geri gidilmemesi gerektiğini ifade ederek, bunun bir hak mücadelesi olduğunu da belirtti. CHP MYK’da İstanbul Sözleşmesi konusunda izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.



