Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni karar

Seçim takvimi işlemeye devam ederken, 6'lı Masa'da da aday belirleme çalışmaları sürüyor.





Son olarak yaptığı açıklama ile cumhurbaşkanlığı için üstü kapalı olarak da olsa 'adaylığını açıkladığı' yorumları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacağı ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak.

Kılıçdaroğlu ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa ikinci tur toplantılarına 2 Ekim’de başlayacak.İkinci tur toplantıların ilki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak.