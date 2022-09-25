Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni karar /25 Eylül 2022 22:28

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni karar

Son olarak yaptığı açıklama ile cumhurbaşkanlığı için üstü kapalı olarak da olsa 'adaylığını açıkladığı' yorumları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

Seçim takvimi işlemeye devam ederken, 6'lı Masa'da da aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Son olarak yaptığı açıklama ile cumhurbaşkanlığı için üstü kapalı olarak da olsa 'adaylığını açıkladığı' yorumları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacağı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci tur ilk toplantısı öncesi liderler turuna çıkacak.

Kılıçdaroğlu ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa ikinci tur toplantılarına 2 Ekim’de başlayacak.

İkinci tur toplantıların ilki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni karar Sonraki Haber >>

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:16:45