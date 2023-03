Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Anadolu'da nasıl karşılandı?

Muhalif seçmenlerin çoğunlukta olduğu İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı destek bulurken Diyarbakır'da seçmenlerin HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusundaki kararını beklemeden yana oldukları gözlendi. Gaziantep'teyse seçmenlerin Kılıçdaroğlu'na mesafeli olduğu görüldü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, “CHP’nin kalesi” olarak görülen İzmir’deki muhalif seçmenlerden destek buldu.VOA Türkçe mikrofonuna konuşan İzmirliler, Altılı Masa’nın uzun ve sancılı görüşmelerin ardından uzlaşmasına karşın Kılıçdaroğlu’nun adaylığını sürpriz karşılamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’na destek veren İzmirliler, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa’ya geri dönmesinden memnun olsalar da Akşener’e güvenlerinin kırıldığını belirtti. İzmirli seçmenler, Kılıçdaroğlu’nun başta HDP olmak üzere diğer partilerden de destek arayışına girmesi gerektiği görüşünde.Altılı Masa’da Akşener’in çıkışıyla yaşanan adaylık krizini Kılıçdaroğlu’nun sonlandırdığını söyleyen kimyager Bircan Terzi, halkın gözünde bunun Kılıçdaroğlu’nu daha da güçlendirdiğini kaydetti. Terzi, “Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten çok mülayim, çok ılımlı, çok sabırlı, çok kişilik sahibi ve parayla pulla alakası olmayan bir kişilik. O açıdan şu andaki gidişat son anda düzeldiyse yine bu Kılıçdaroğlu sayesinde olmuştur. Çünkü o olmasaydı bu iş yine düzelmezdi. Yine sıkıntı olurdu. Ama yapıcı bir tavır sergiledi. Meral Akşener’in de yaptığı konuşmadan pişman olduğunu düşünüyorum ben. O konuşmanın yapılmaması gerekiyordu” dedi.Kılıçdaroğlu’nun iktidara karşı çıkan her kesimin desteğini alabileceğini savunan Terzi, “İnşallah seçimde de büyük ihtimalle, kendi kanaatimi söylüyorum, kazanacaktır. Çünkü neden? Ekonominin durumu belli. Depremdeki sefalet belli. Hepimizin içi sızlıyor” diye konuştu.Konak esnafından Tuncay Sarıhan da adaylık krizinden Kılıçdaroğlu’nun güçlenerek çıktığı düşüncesinde. Sarıhan, “Zaten beklenen şeydi. Herkes bekliyordu. Hayırlı olsun ülkemiz için. Krizi Kılıçdaroğlu çıkarmadı. Bence bu durum lehine olacak. Artı puanlar kazandı benim gönlümde. Çünkü masayı o terk etmedi. Bir yıldır Kılıçdaroğlu’nun adaylığı zaten konuşuluyordu. Gündemde vardı, yeni olmadı” dedi.Altılı Masa liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi önünde adayın açıklanması için yan yana geldiği anı yorumlayan Sarıhan, “Davutoğlu gülüyordu, diğerleri de aynı şekilde. Ama Meral Hanım’ın duruşu pek güzel bir duruş değildi. ‘Ben nerede hata yaptım’ dercesine duruyordu. Ama o fotoğraf her şeyi özetliyordu, istemeye istemeye geri geldiğinin bir fotoğrafıydı o bence” dedi.Sarıhan, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında hangi meselelere yer vermesi gerektiği sorusuna ise, “Valla bence bir kampanyaya dahi gerek yok. Zaten artık herkes her şeyi görüyor, biliyor. İnsanlar bir değişim istiyor. Değişim artık dün geceden itibaren başladı bence. Yeni bir Türkiye için hayırlı olsun” yanıtı verdi.VOA Türkçe’ye konuşan kamu çalışanı Sevil Duman ise Kılıçdaroğlu’nun daha fazla destek toplaması gerektiğini söyledi. Duman, “Beklediğimiz buydu zaten. Doğru bir karar. Biraz sancılı oldu. Ama hoşgörüyle, iyi niyetle doğru yola girildi diye düşünüyorum. Benim için Saadet ile HDP’nin hiçbir farkı yok. Ya da İYİ Parti’yle HDP’nin hiçbir farkı yok. Onun da bir oy potansiyeli var. Onlar da bu ülkede yaşayan halklar. Tabii ki oy hakları olacak. Yani Saadet varsa, İYİ Parti varsa kesinlikle HDP de olmalı” dedi.Duman, Altılı Masa’daki adaylık krizininse Kılıçdaroğlu’na oy kaybettirdiğini söyleyerek, “En basitinden, ’bakın daha şimdiden bunlar koalisyon olarak anlaşamıyorlar, şimdiden bunlar bozguna uğruyor, bir de hükümete geldiklerinde düşünün’ diye AK Parti ve MHP’nin eline koz verildi” şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından halka seslenmesinden aklında kalanları aktaran Duman, “Bir kere hoşgörü kaldı. Aleviliğiyle eleştirilen birinin Kandil kutlaması yapması bile benim için çok değerliydi. Ilımlıydı. Oradaki halk da ılımlıydı. Mesela orada İzmir Marşı da söylendi. O da bir güzellikti. Ben çok umutluyum, iyi şeyler olacak” dedi.Emekli Temam Verim ise Akşener’in Altılı Masa’da yeni bir çıkış yapması ve krizin tekrarlanmasından endişeli. Verim, “Kılıçdaroğlu’nu çok beğeniyorum. Dürüst, haram yemez, Allah korkusu var. Herkesin hakkını savunuyor. Kazanacak, inanıyorum. Ama çok kızdım bu Meral’e (Akşener). Oyaladı milleti. Bir seneye yakın devamlı toplantı, devamlı toplantı. Biliyorsun sen Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olacağını, baştan beri bu belli. Sonradan kalktı bir kriz yarattı. Hiç yakıştıramadım valla Meral Hanım’a, çok üzüldüm. Kılıçdaroğlu o olsa da olmasa da kazanacak. O biraz kendi ayağına keser vurdu. Sonra da geri döndü ama zaman gösterecek bir şeyler yapar mı yine Meral (Akşener), hiç bilemiyorum. Hiç güvenemiyorum ben Meral’e” diye konuştu.Ev kadını Zeynep Demir ise Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünmesine karşın kampanyasında ekonomik sorunlara vurgu yapması gerektiğini söyledi. Demir, “Valla hayırlısı neyse o olsun diyorum. Çok da istikrar göremiyorum, yani kazanabileceğine ihtimal vermiyorum. Yapabileceği şeyleri söylemeli, yapamayacağı şeyleri söylememeli. Örneğin ekonomi diyeyim, gelirse ekonominin düzelmesini isteriz” sözlerini kullandı.Esnaf Levent Madan ise Kılıçdaroğlu’nun bu defa kendisine daha inandırıcı geldiğini söyledi. Madan, “İnşallah çok güzel olacak her şey. Yani ben umuyorum ki bu sefer olacak. Bu sefer daha çok herkes inanmaya başladı artık. Dün seyrettiğimde o bakışlar, o gülüşler inandırıcı geldi bize. Dün kendisinin de söylediği gibi ‘birleşe birleşe kazanacağız” dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı Diyarbakır’da farklı yankı buldu. VOA Türkçe’ye konuşan Diyarbakırlılar, Kürt sorununa vurgu yaptı. Görüşünü Kürtçe dile getiren ve ismini söylemek istemeyen bir kişi, Altılı Masa'nın ve adayının Kürt sorununa çözüm bulamayacağını savundu.Hayvancılık yaptığını söyleyen Cumali Kurt ise gönlünün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan yana olduğunu söyledi. Kürt sorununa vurgu yapanlardan biri de Mustafa Nakçı oldu. Nakçı, HDP’nin vereceği karara uyacağını söyledi.Üniversite öğrencisi Zelal Dağ, gönlünün Mansur Yavaş’tan yana olduğunu ifade etse de Kılıçdaroğlu’na oy verip vermeyeceğine henüz karar vermediğini dile getirdi.Emekli memur olduğunu söyleyen ancak isminin yazılmasını istemeyen bir kadın ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığından memnun olduğunu ifade ederek, oy vereceğini söyledi. VOA Türkçe 'nin mikrofon uzattığı Gaziantepliler ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadıklarını ifade etti. Kent sakinleri hem AKP'ye hem de Kılıçdaroğlu’na tepkilerini dile getirdi.Yılmaz Ünlü isimli esnaf, depremin yaraları sarılamadan seçimin gündeme gelmesine tepki gösterirken, “Ben normalde AK Partili'yim ama artık AK Parti’yi sevmiyorum. Bana göre ne Kılıçdaroğlu ne de AK Parti olmamalı” dedi.Simgenur Türkoğlu da Kılıçdaroğlu’nun tutarlı olmadığı görüşünde. Erdoğan’ın da aday olmamasını isteyen Türkoğlu, “Bu ülkede gençler olarak umudumuz yok artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden sevdiğim bir siyasetçiydi ama son yıllarda ülkemize pek önem verdiğini düşünmüyorum ve aday olması gerektiğini de sanmıyorum. Daha iyileri vardır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.Süleyman İnce isimli emekli ise oy kullanmaya giderse Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti. İnce, “Bunlara göre yine en doğru aday Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’dan daha iyisini bulursam gider ona oy veririm. Kim doğruysa onu desteklerim“ dedi.