Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıdaroğlu açıkladı: Yarın saat 13:00'da... /29 Aralık 2021 23:32

Kemal Kılıdaroğlu açıkladı: Yarın saat 13:00'da...

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan alan ancak sözlü mülakatta elenen kişilerin şikayeti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıkladı.

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12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonuçları, 27 Aralık’ta yayımlandı. Tüm eleştirilere rağmen kaldırılmayan sözlü sınav (mülakat) sistemi, yeni mağduriyetlere ve hak gasplarına neden oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan alan, hatta dereceye giren öğretmenler, düşük mülakat notları nedeniyle atanma hayalini yitirdi.

Twitter’da isyana geçen öğretmenler, sınav sonuçlarını paylaşarak #mülakatahayır etiketiyle neden atanmadıklarını sorguladı. Öğretmenler “Bizi neden elediniz?” diye sordu.

Muhalefetten pek çok isim de bu isyana destek verdi.

KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıkladı. Soyyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerine yer verdi.

TÜİK’E ALINMAMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu ay başında saat 11.00’de TÜİK’e gideceğini açıklamıştı. Belirttiği saatte kurumun kapısında olan Kılıçdaroğlu, TÜİK görevlileri tarafından içeri alınmamıştı.

Duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmıştır, bir Saray kurumu haline dönüşmüştür” diye konuşmuştu.
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