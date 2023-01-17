Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kurkut’u öldürmekten yargılanan polise ceza verilmedi /17 Ocak 2023 13:24

Kemal Kurkut’u öldürmekten yargılanan polise ceza verilmedi

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Kemal Kurkut’u kasten öldürmekten yargılanan polis Yakup Şenocak hakkında “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

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Diyarbakır’da 2017 yılındaki Newroz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kutkut’u kasten öldürmekten yargılanan polis Yakup Şenocak’a verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından “ceza verilmesine yer olmadığı” yönünde hüküm kurulması istemiyle bozulmuştu.

Mezopotamya Ajansının haberine göre Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf kararı doğrultusunda “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

Gazeteci Abdurrahman Gök’e Kemal Kurkut cinayetini fotoğrafladığı için “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla verilen 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezası da geçtiğimiz günlerde onanmıştı.
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