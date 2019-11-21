Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Öztürk'e 8 yıl önceki sözleri hatırlatıldı: 'Bunu açıkla yeter' /21 Kasım 2019 10:43

Kemal Öztürk'e 8 yıl önceki sözleri hatırlatıldı: 'Bunu açıkla yeter'

"Gazete manşetleri bir gün önce bana gönderilip 'uygun mu' diye soruluyordu" diyen Erdoğan'ın başbakanlık döneminde danışmanı olan Kemal Öztürk'e sekiz yıl önceki sözleri hatırlatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde danışmanı olan ve AA'nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün "Erdoğan’ın danışmanı olduğum dönemde gazete manşetleri bir gün önce bana gönderilip 'uygun mu' diye soruluyordu" sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Çok sayıda gazeteci bu isimlerin açıklanmasını isterken Kemal Öztürük'ün sekiz yıl önce Hürriyet'ten Faruk Bildirici'ye yaptığı açıklamaları gündeme geldi.

Sözcü’den Aytunç Erkin, Erdoğan ve Arınç'ın danışmanlığını yapmış olan Öztürk’ün, 2011'deki röportajında yer alan ifadeleri bugünkü köşesine taşıdı.

Söz konusu söyleşide Öztürk, “Müdahale etmemiz gereken devlet politikasıysa gazetecilerden ricada bulunduk Bu ricayı genel yayın yönetmeni isterse karşılar istemezse karşılamaz” ifadesini kullanmıştı.

Erkin'in 8 yıl önceki röportajdan aktardığı o bölümde Kemal Öztürk, gazetecilerden ricacı olduğunu şöyle anlatmıştı:

"… Akif Beki'den sonra uçakta seyahat eden ekibe dahil oldum. Son üç yılı Başbakan ile geçirdik. Gazeteciyi sınırlandırmaktan ziyade kaynağı kontrol etmekten yanayım. Müdahale etmemiz gereken bir devlet politikası ise ricalarda bulunduk. Bu ricayı genel yayın yönetmeni isterse karşılar istemezse karşılamaz. Ama iddia ediyorum minimum düzeydedir. Belki önceki danışman arkadaşlar bu sıkıntıları daha çok yaşamıştır. Benim dönemimde tüm taraflar gerekli tecrübeyi kazanmıştı."
Erkin yazısında Öztürk’e "Gazetelerin genel yayın yönetmenlerinden hangi haberler konusunda 'ricacı' oldu?" sorusunu yöneltti.
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