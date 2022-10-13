Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Sunal filmi gerçek oldu: Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar /13 Ekim 2022 12:32

Kemal Sunal filmi gerçek oldu: Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Tunceli’de, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaylacılar için yaptırılan beş adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi.

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tunceli’deki yaylacılar için beş adet portatif tuvalet yaptırdı. Tunceli İl Özel İdaresi’nin bahçesine getirilen portatif tuvaletler için bugün resmi açılış töreni düzenlendi. Üzerlerine Türk bayrağı asılan tuvaletlerin kurdelesini, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım birlikte kesti.

Özkan, Demirdöğen ve Yıldırım, törende kısa birer konuşma yaptı. Alkışlarla süren tuvalet açılışı, protokol üyelerinin tuvaletleri incelemesiyle son buldu.

KIŞ GELİRKEN YAYLADA DUŞ ÖZELLİKLİ TUVALET

Portatif tuvaletlerin küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin kullanımı için yaylalara monte edileceği açıklandı. Tuvaletlerin, aynı zamanda duş kabini olarak da kullanılabileceği belirtildi. Ancak bu hizmetin, yaylacıların soğuklar nedeniyle köylerine dönmeye başladıkları bir zamanda verilmesi dikkat çekti.


Tunceli Valiliği “tuvalet açılışı yaptılar” haberlerini yalanladı
Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "tuvalet açılışı yaptılar" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yıl içerisinde yapımı tamamlanan bazı tarımsal ve hayvancılık projeleri için tanıtım ve temsilen açılış programı gerçekleştirildiği belirtildi.
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