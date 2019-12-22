Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu /22 Aralık 2019 18:48

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu

Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı "Gülen Adam" filmini hatırlattı.

SHABER3.COM

Çorum'da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkınlığa uğradı. 

Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi. Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.

1989 YILINDA ÇEKİLEN SAHNE GERÇEK OLDU!

Ev yüklü kamyon baş rolünü Kemal Sunal'ın oynadığı "Gülen Adam" filmindeki ev taşıma sahnesini hatırlattı. 

1989'da Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı "Gülen Adam" filminde, dönemin hayat şartları, fakirlik, gecekondu yıkımları ve bunların karşısında akıllıca düşünen bir adamın başına gelenler anlatılmıştı.

Kemal Sunal'ın oynadığı Yusuf Şaplak gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren biridir. Herkes onun ağlayacağı günü beklemektedir. 

Bu sırada Yusuf ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşâ eder. 

Yusuf zorlu hayat şartlarıyla boğuşur. Filmde devletin adaletsiz uygulamaları ironik bir dille eleştirilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Çocuk araçtan düştü

Çocuk araçtan düştü

Kamyoneti ile Havaalanının terminal binasına girdi

Kamyoneti ile Havaalanının terminal binasına girdi

Hapisteki Bebekler için pedal çevirdiler

Hapisteki Bebekler için pedal çevirdiler

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:59:04