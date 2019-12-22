Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu

Çorum'da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.





Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkınlığa uğradı.





Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.







Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi. Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.







1989 YILINDA ÇEKİLEN SAHNE GERÇEK OLDU!





Ev yüklü kamyon baş rolünü Kemal Sunal'ın oynadığı "Gülen Adam" filmindeki ev taşıma sahnesini hatırlattı.





1989'da Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı "Gülen Adam" filminde, dönemin hayat şartları, fakirlik, gecekondu yıkımları ve bunların karşısında akıllıca düşünen bir adamın başına gelenler anlatılmıştı.





Kemal Sunal'ın oynadığı Yusuf Şaplak gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren biridir. Herkes onun ağlayacağı günü beklemektedir.





Bu sırada Yusuf ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşâ eder.





Yusuf zorlu hayat şartlarıyla boğuşur. Filmde devletin adaletsiz uygulamaları ironik bir dille eleştirilir.