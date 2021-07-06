Samanyolu Haber /Medya / Keman sanatçısı İlyas Tetik geçim sıkıntısı sebebiyle intihar etti /06 Temmuz 2021 11:52

Keman sanatçısı İlyas Tetik geçim sıkıntısı sebebiyle intihar etti

Çok sayıda ünlü sanatçıyla birlikte çalışan usta müzisyen İlyas Tetik’in geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi.

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Keman virtüözü, besteci ve en önemlisi müzik insanı olan İlyas Tetik, geçim sıkıntısı nedeniyle 60 yaşında hayatına son verdi. Türkiye’nin en önemli isimleri ile birlikte çalışan İlyas Tetik, sayısız besteye imza atmıştı.

“Seni Buldum Ya”, “Yıllarım”, “Hayatımı Yazsam Roman Olurdu”, “Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan”, “Bulunur Elbet” gibi bir çok esere imza atan besteci, keman virtüözü İlyas Tetik’in vefatı müzik ve sanat dünyasını yasa boğdu. Tetik’in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi isimler bulunuyor.
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