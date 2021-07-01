Kemer sıkmak yine vatandaşa kaldı, Saray ve TBMM tasarruf dışı

Kamuda birden fazla yerden maaş alanlara her gün yenileri eklenirken iktidar “tasarruf” genelgesi yayımladı. Geçen yıla göre bütçesi yüzde 28.1 artan Cumhurbaşkanlığı, kamudan tasarruf etmesini istedi. Genelge, bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanmasına karşın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği kapsam dışında tutuldu. Yani Cumhurbaşkanlığı ile Meclis bu tasarruflara uymak zorunda olmayacak.







Cumhuriyet'in haberine göre Kanal İstanbul projesinde olduğu gibi her gün yeni yeni “geçiş, alım garantili” sözleşmelerle kamunun sırtına yeni yük bindirilirken genelgede, kurum ve kuruluşların kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacağı, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceği savunuldu. Hizmet alımları bütçedeki en büyük gider kalemlerinden birisini oluştururken, genelgede “ortak alım yapılacağı” belirtildi.





Başkentte, özellikle Eskişehir yolu üzerindeki birçok lüks bakanlık binası için bütçeden her yıl milyonlarca lira kira ödemesi yapılıyor. Genelgeye göre ise kamuya yurtiçi ve yurtdışında hizmet binası, lojman alımı, kiralaması, inşaatı yasaklandı. Kamuda “kreş” için de arsa satın alma, kamulaştırma, inşaat yasağı eskiden olduğu gibi yine devam ettirildi. Oysa sendikalar kamu personeli için yıllardır daha fazla kreş talep ediyordu.





ARAÇ SALTANATINA DEVAM





Genelgeye göre, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. Oysa Cumhurbaşkanlığı’na bu yıl toplam 47 taşıt daha alınıyor.





Genelgede “yabancı menşeli taşıt” edinilmeyeceği belirtildi. Buna karşın bir istisna getirildi. Taşıt cinslerinde “en az iki marka tarafından yerli menşeli üretimi olmayan taşıtlar” hakkında bu kural uygulanmayacak. Belediye başkanları ikametgâhları ile görev yerleri arasında sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya “station wagon” tipi taşıtlardan yararlanabilecek.





MEMUR ALIMI YOK





Genelgede memur adaylarına kötü bir sürpriz de var. Son dönemde kamuya neredeyse bütün alımları “sözleşmeli” yapan iktidar, kadrolu personel alımını sınırlandıracak. Yasadan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması halleri hariç olmak üzere emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon açılacak.



