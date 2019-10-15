Samanyolu Haber /Gündem / Kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç’ın annesi de gözaltına alındı /15 Ekim 2019 16:52

Kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç’ın annesi de gözaltına alındı

Bir yıldır kemik kanseriyle mücadele eden 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’ın annesi gözaltına alındı. Babası tutuklu bulunan Ahmet Burhan artık hem annesiz hem babasız kaldı.

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Ahmet Burhan’ın annesi Zekiye Ataç dün Adana’da gözaltına alındı. Ataç’ın gözaltı haberini TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve DHP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Gergerlioğlu, “Babası tutukluydu, dün de annesi Zekiye Ataç’ı gözaltına aldılar Bu nasıl vicdansızlık, ölmek üzere bu çocuk… Hiç mi insanlık kalmadı..! Ahmed Burhan Ataç: “19 aydır babamı görmüyorum. Bir yıldır hastayım. Babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum.” dedi. Aile yakınlarının verdiği bilgiye Ataç, oğlunun durumunu sosyal medyada paylaşmakla suçlanıyor.



Adana’da özel bir yurtta görev yaptığı için örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 20 Şubat 2018’de tutuklanan ve 30 Kasım 2018’de, 9 ay 9 yıl hapis cezasına çarptırılan baba Harun Reha Ataç’ın oğlunun hastalığı yeni öğrenmişti. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülen Ataç’ın dosyası şu an İstinaf’ta.

Eşiyle aynı gün gözaltına alınan Zeki Ataç, 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ahmet Burhan Ataç, anne ve babasının ayrı kaldığı o günlerde hastalığa yakalanmıştı.


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