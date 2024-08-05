Samanyolu Haber /Gündem / Kendi anlatımıyla Akar'ın 3 büyük yalanı /05 Ağustos 2024 17:50

Kendi anlatımıyla Akar'ın 3 büyük yalanı

Hulusi Akar 15 Temmuz kurgusu ve kumpasına dair bilgileri nasıl açık etti? Verdiği röportajda ortaya koyduğu tutarsızlık maskesini nasıl düşürdü? Araştırmalarıyla dikkat çekmeyi başaran Selçuk Adıgüzel yeni videosunda, Akar'ın 2023 ve 2024 yıllarındaki 15 Temmuz röportajlarında kıyaslama sonucu ortaya çıkan gerçekleri anlattı.

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Selçuk Adıgüzel'in yeni çalışmasında şu ifadeler yer aldı:

•    Hulusi Akar’ın  15 Temmuz yıldönümünde o gün yaşadıklarını kanal kanal dolaşıp anlatması aslında söylediği yalanların ortaya çıkması için de fırsat oldu.
•    2023 yılında TV100 kanalında Kübra Par ile bu yıl ise Habertürk ekranında Mehmet Akif Ersoy ile röportajında 15 Temmuz’da yaşadıklarını anlattı. •    İlkinde ‘’Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürebiliriz’’ iddiası konusunda yalan söylediği kendi anlatımıyla ortaya çıkmış oldu.
•    İkincisi şahsi cep telefonuyla ilgili gizlediği hususlar olduğu anlaşılan Akar’ın bu konuda söylediği yalanı ortaya koydu.
•    Üçüncü ve son olarak Akın Öztürk’e ‘’sen bekle’’ deyip Mehmet Dişliyi yanında neden götürdüğüne dair ağzından kaçan sözler çelişkiyi gözler önüne serdi.
•    O gün derdest edildiğini, kelepçe takıldığını ve boynunun kemerle sıkıldığını iddia etse de gerçeklerin çok farklı olduğu ortaya çıktı.
•    15 Temmuz’dan önceki salı ve çarşamba günleri Gökhan Şahin Sönmezateş ile Genelkurmayda baş başa görüştü. Bu görüşmede ‘’Tayyibi sen alacaksın evlat. Sakın infaz etme kahraman olmasın!’’ ifadesini kullandı.
•    Kendisine meyve çayı ve Mehmet Dişli'ye çay istedi, sonra da Mehmet Dişli ile beraber koltuklara oturup televizyon izledi. Bu sırada emir subayı ve görevli personele ‘’televizyonu aç, çay getir, su getir’’  gibi emirler vermeye devam etti.
•    Akıncıya gitme emrini kendi verdi, hatta namaz kılacağım dediği için helikopter havada git gel yaparak müsait olmasını bekledi. Helikoptere kendi istediği zaman ve kendi istediği şekilde bindi.
•    Hazır olunca montunu istedi ve montunu emrindeki Serdar Tekin giydirdi. Protokole uygun olarak kendisi ve Mehmet Dişli komutan kapısından çıkış yaptılar. Sonra kepimi getirin diye emir verdi.
•    Sabah kurduğu tuzak başarıya ulaşınca Akıncı’dan ayrıldı ve ‘’Kusura bakmayın çocuklar elimden bu kadar geldi’’ ifadesini bile kullandı. Bu ifadeler ve davranışları, bir tutsaktan çok yürütülen bir harekatın  başındaki en üst komutan gibi hareket ettiğini ortaya koymuş oldu.
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