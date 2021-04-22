Kendi bakanlığına 'ekstra kazık' fiyat

Görevden alınan Ruhsar Pekcan’ın şirketinin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektanları pahalıya sattığı belirlendi. Nanoksia tarafından Ticaret Bakanlığı’na 175 TL’ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracı kuruluşa 100 TL’ye satıldığı, aracı kuruluşun da 150 TL’ye satışa sunduğu ifade ediliyor.







MUADİLLERİ 75 LİRA





Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla söz konusu dezenfektan alışverişinin medyaya yansımasının hemen ardından görevden alınan Pekcan’ın şirketine söz konusu satış için 9 milyon TL ödendiği ortaya çıkmıştı. Piyasada muadilleri 75 liradan satılan 5 litrelik dezenfektan için bakanlığın Pekcan’ın şirketine 175 TL ödeme yaptığı belirlendi.





ARACI FİRMAYA 100 LİRADAN SATILMIŞ





Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise alışveriş kabul edilerek, Pekcan Ailesi’nin şirketinden 507.880 TL’lik dezenfektan alındığı belirtildi. Açıklamada, “Gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi. Oysa Nanoksia’nın dezenfektanı aracı bir firmaya 21 Aralık 2020’de 100 TL’ye sattığı ortaya çıktı. Aynı aracı firmanın dezenfektanı 8 Ocak 2021’de 150 TL’den piyasaya verdiği öğrenildi.