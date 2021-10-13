Samanyolu Haber /Gündem / "Kendi göbeğimizi keseceğiz" /13 Ekim 2021 16:44

"Kendi göbeğimizi keseceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye operasyon tartışmalarına ilişkin, ''Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile iş birliği protokolleri imzalanmasının ardından ortak basın düzenledi. 

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de son dönemde artan terör saldırılarına ilişkin "Suriye’de Anayasa Komisyonunun tekrar canlandırılması için özellikle Astana formatında yoğun çaba sarf ediyoruz. 6'ncı tur görüşmeler Cenevre’de gelecek hafta başlayacak. Suriye’de tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Askeri çözümle bir yere varılamaz. Kalıcı barış ve istikrar için siyasi çözüm şart. PKK -YPG terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar. 7 Ekim'de bir askerimiz, 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK-YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 kilometre. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 kilometre uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı. Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var; çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

'MÜDAHALELERİMİZ KATKI SAĞLIYOR'

Cumhuriyet'in haberine göre Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin göstermelik kınama açıklaması yaptığını bildirerek şöyle konuştu:

"Şimdi ABD açıklama yapıyor 'Müttefikimize Suriye’den gelen saldırıları kınıyoruz' diye. Peki bu silahları kim veriyor, bu teröristleri kim eğitiyor? Sen eğitiyorsun. Sen silahı veriyorsun sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. O nedenle biz kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız. Burada aslında PKK- YPG’ye yönelik yapacağımız her hamle tıpkı DEŞA'a yönelik yaptığımız gibi Suriye’nin sınırı ve toprak güvenliği için de önemli. Çünkü önce DEAŞ Suriye’yi tamamen ele geçirmek istedi. Ele geçiremeyince bölmek istedi. Biz de Suriye içinde özellikle 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Aynı şekilde PKK- YPG’nin de gündemi budur. Yani Suriye’yi bölmek. Suriye’nin toprak bütünlüğüne de bizim bu müdahalelerimiz katkı sağlıyor. Bu konuda son derece kararlıyız ve gerekeni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz" dedi.



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