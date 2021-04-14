Samanyolu Haber /Gündem / Kendi koyduğu yasağı 2 saatte deldi /14 Nisan 2021 09:31

Kendi koyduğu yasağı 2 saatte deldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar yasağını ilk delen Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Saray'da şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

SHABER3.COM

Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleriyle açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen iftarla ilgili sadece Erdoğan’ın bulunduğu masanın fotoğrafı paylaşıldı. İftara kaç şehit yakınının katıldığı yönünde bilgi verilmedi.

Bazı sosyal medya kullanıcılar bu durumu ‘ilk iftar yasağını Erdoğan’ın deldi’ şeklinde değerlendirdiler.

Erdoğan'ın, üstelik iftardan birkaç saat önce açıkladığı koronavirüs tedbirleri arasında toplu iftar yasağı da bulunuyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yasağın AKP’liler için geçerli olmadığına işaret ederek, AKP’nin bu süreçte yaptığı kongreyi hatırlattılar. AKP’nin olağan kongresi binlerce kişinin katılımıyla koronavirüs tedbirleri dikkate alınmadan yapılmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kendi koyduğu yasağı 2 saatte deldi Sonraki Haber >>

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:56