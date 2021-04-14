Kendi koyduğu yasağı 2 saatte deldi

Erdoğan Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleriyle açtı.





Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen iftarla ilgili sadece Erdoğan’ın bulunduğu masanın fotoğrafı paylaşıldı. İftara kaç şehit yakınının katıldığı yönünde bilgi verilmedi.





Bazı sosyal medya kullanıcılar bu durumu ‘ilk iftar yasağını Erdoğan’ın deldi’ şeklinde değerlendirdiler.





Erdoğan'ın, üstelik iftardan birkaç saat önce açıkladığı koronavirüs tedbirleri arasında toplu iftar yasağı da bulunuyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yasağın AKP’liler için geçerli olmadığına işaret ederek, AKP’nin bu süreçte yaptığı kongreyi hatırlattılar. AKP’nin olağan kongresi binlerce kişinin katılımıyla koronavirüs tedbirleri dikkate alınmadan yapılmıştı.





