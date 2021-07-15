Kendi yasağı uygulanırsan Melih Bulu artık Boğaziçi'ne giremeyecek

2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kayyım olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı.





12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir isim atama yoluyla rektör yapıldığı için Melih Bulu, ilk günden itibaren hem öğrenciler hem akademisyenler tarafından çeşitli eylem ve etkinliklerle protesto edildi.





BULU, ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEK

Protestoların devam etmesi üzerine Boğaziçi mezunlarının kampüse girmesi Melih Bulu tarafından yasaklandı. Bulu, kendi getirdiği bu yasak uygulanırsa Boğaziçi Üniversitesi'ne giremeyecek.





'ARTIK KENDİSİ KAMPÜSE GİREMEYECEK'

'Mezunlara giriş yasağı' getiren Melih Bulu'nun kampüse giremeyecek olmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi'nden (BUİM) Nurbanu Pekol, ''Bu sürece gelinmesi direniş sayesinde gerçekleşti. Bulu, görevden alınmasıyla 'Boğaziçi mezunu' statüsüne geldi. Bu yüzden artık kendisi kampüse giremeyecek. Bizlere getirdiği yasak artık kendisine uygulanacak. Bizlerin kampüse alınmaması için MHP'li özel güvenlik getirmişti. Bundan sonraki süreçte bütün üniversitelerde atanmış, kayyım rektör istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.





'GÖREVDE KALAMAZDI'

Bulu'nun görevden alınmasını değerlendiren Pekol, ''Bulu’nun yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal saptadıkları bölümleri raporlaştırdık. Sunduğumuz rapor sonrası YÖK, bu işin başka taraflara doğru gittiğini görüyordu. Bu yüzden Bulu, görevde kalamazdı'' dedi.