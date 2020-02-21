Kendileri kalkındı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması talebi ile verdiği soru önergesi kamudaki saltanatı bir kere daha gözler önüne serdi.





Bulut, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop’un aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddialarına dikkati çekti.





Söz konusu maaşların 2019 yılına ait olduğu, 2020 yılı maaşlarının zamlarla birlikte daha da arttığı belirtiliyor.





HİSSELERİNİN YÜZDE 99'U HAZİNE'YE AİT





35 fiili hizmet yılı sonrasında Kalkınma Bankası'ndan emekli olanlar 3 bin 300 lira maaş alıyor. Buna göre genel müdürün aylık geliri uzman personelin 42 katı.





CHP’li Bulut, önergesinde, “Asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu ülkemizde açlık, geçim sıkıntısı ve borçlar sebiyle intiharlar çığ gibi büyürken, sermayesinin yüzde 99,08’i kamuya yani T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddia edilmektedir." ifadelerini kullandı.





Bulut, önergesinde, Bakan Albayrak’a şu soruları yöneltti:







*Misyon ve vizyonunda ‘Türkiye’nin bankası olmak’ ifadesini kullanan bankanın, logosundan ‘Türkiye’ kelimesi niçin ve kim ya da kimler tarafından çıkarmıştır?





*Genel müdürlük taşınırken kaç personel emekli edilmiş, kaçı başka kurumlara gönderilmiştir?





*Genel müdürün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddiası doğru mudur? Doğruysa rakamları kim belirlenmektedir?





*Türkiye’deki diğer kamu bankalarının genel müdür ve yardımcıları ne kadar maaş almaktadır? Genel müdürün, uzman personelin tam 42 katı maaş alması hakkaniyetli midir?