'Kendine muhabir' ve sokak röportajında mani okuyan kasketli vatandaş tutaklandı

Sosyal medyada ‘Kendine Muhabir’ olarak bilinen Hasan Köksoy ve sokak röportajında okuduğu şiiri gündem olan kişi tutuklandı.

“Kendine Muhabir” adıyla YouTube kanalında sokak röportajları yaparak içerik üreten Hasan Köksoy ve röportaj yaptığı kişi hakkında karar çıktı.

Hasan Köksoy ve sokak röportajında konuşan kişi “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve nefrete teşvik” suçlamalarıyla tutuklandı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Cemil Çiçek, “Kendine Muhabir olarak tanıdığımız gazeteci Hasan Köksoy maalesef tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin nefrete teşvik. Yaptığı tek şey konuşan vatandaşa mikrofon uzatmak. 3 çocuğu babasız uyuyacak bugün. Tutuksuz yargılama varken tutuklu yargılama yapmak hukuka açıkça aykırıdır. Bu yanlış karardan dönülmeli, Kendine Muhabir derhal özgür bırakılmalı!” ifadelerini kullandı.

KOCABIYIK HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan bir diğer sokak röportajcısı Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kocabıyık'ın hakkında," Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Sınai mülkiyet kanununa muhalefet" gibi birçok suçtan adli kayıt bulunduğu öne sürüldü.


