Samanyolu Haber /Gündem / 'Kendini arayan adam' dünya basınında /30 Eylül 2021 14:53

'Kendini arayan adam' dünya basınında

Mutlu, 'Türkiye'de kayıp bir kişiyi bulmak için bir arama ekibine katıldı… evet, kendisini' ifadeleriyle dünya basınının gündemine girdi.

SHABER3.COM

Kendisini arayan ekiple farkında olmadan kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın gündemine oturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, önceki gece ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti. Kayıp Beyhan Mutlu, isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına dönmüştü.

İşte dünya basınından Beyhan Mutlu:

DÜNYA GÜNDEMİNDE



Metro: Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı

Geçtiğimiz yıl boyunca birçok insan değişim ve kriz ortasında bir yön değişikliğine ihtiyaç duyduklarına karar verdi. Bazıları, "kendilerini bulmayı" seçtiklerini söyleyebilir. Ancak bir adam bu hafta bu fikri biraz fazla ciddiye aldı ve Türkiye'de kayıp bir kişiyi bulmak için bir arama ekibine katıldı… evet, kendisini.



SkyNews: 'Kayıp' adam kendini arayan arama grubuna katıldı

Bir ormanda sarhoşken arkadaşlarının yanından ayrılıp kaybolduğu bildirilen Beyhan Mutlu, daha sonra kendisini araması için yetkililere yardım edenlere katıldı.



Fox News: Kayıp Türk, kendisi için arama ekibine katıldı

Garip yerel haberlere göre, sarhoş olup ormana giren bir Türk, daha sonra fark etmeden kendisini bulmak için çalışma yürüten bir arama ekibine katıldı.



New York Post: 'Kayıp' adam kendisi için arama ekibine katıldı

Akıllara durgunluk veren bir habere göre, ormanda kaybolduğu bildirilen bir Türk, kendisi için gerçekleşen arama çalışmasına katıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kendini arayan adam' dünya basınında Sonraki Haber >>

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:55:25