'Kendini arayan adam' dünya basınında

Kendisini arayan ekiple farkında olmadan kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın gündemine oturdu.





Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, önceki gece ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti. Kayıp Beyhan Mutlu, isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına dönmüştü.





İşte dünya basınından Beyhan Mutlu:





DÜNYA GÜNDEMİNDE













Metro: Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı





Geçtiğimiz yıl boyunca birçok insan değişim ve kriz ortasında bir yön değişikliğine ihtiyaç duyduklarına karar verdi. Bazıları, "kendilerini bulmayı" seçtiklerini söyleyebilir. Ancak bir adam bu hafta bu fikri biraz fazla ciddiye aldı ve Türkiye'de kayıp bir kişiyi bulmak için bir arama ekibine katıldı… evet, kendisini.













SkyNews: 'Kayıp' adam kendini arayan arama grubuna katıldı





Bir ormanda sarhoşken arkadaşlarının yanından ayrılıp kaybolduğu bildirilen Beyhan Mutlu, daha sonra kendisini araması için yetkililere yardım edenlere katıldı.













Fox News: Kayıp Türk, kendisi için arama ekibine katıldı





Garip yerel haberlere göre, sarhoş olup ormana giren bir Türk, daha sonra fark etmeden kendisini bulmak için çalışma yürüten bir arama ekibine katıldı.













New York Post: 'Kayıp' adam kendisi için arama ekibine katıldı





Akıllara durgunluk veren bir habere göre, ormanda kaybolduğu bildirilen bir Türk, kendisi için gerçekleşen arama çalışmasına katıldı.