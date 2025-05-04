Samanyolu Haber /Gündem / Kendini nasıl savundu: İşte saldırganın ilk ifadesi /04 Mayıs 2025 15:32

Kendini nasıl savundu: İşte saldırganın ilk ifadesi

CHP lideri Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyya için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıda bulunan kişinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

CNN Türk, saldırıda bulunan Tengioğlu'nun ilk ifadesini haber yaptı. 

Saldırgan polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları söyledi:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."
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