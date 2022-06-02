Kendini yakan vatandaş hayatını kaybetti

İstanbul'da Galata Kulesi yakınında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.31 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi Meydanı'nda elinde plastik orak bulunan kostümlü bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe vermiş, bir otelin çalışanları yangın tüpüyle yanan kişiye müdahale etmişti.İsminin Abdullah Cihat Turan Pekpak olduğu öğrenilen kişi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.