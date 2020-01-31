Samanyolu Haber /Kültür / Kendisi zindanda, çizgileri New York'ta! /31 Ocak 2020 18:37

Kendisi zindanda, çizgileri New York'ta!

Zaman gazetesi görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı 40 aydır İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde mahpus. Zindanda çizdiği 40 tablo dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan New York'ta sergilenmeye başladı.

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27 Temmuz 2016’dan bu yana demir parmaklıklar ardında tutulan Zaman gazetesinin eski görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı’nın hapishanede çizdiği eserlerin yer aldığı sergi New York’ta açıldı.

40 aydır hapiste olan ve bu sürenin yaklaşık 8 ayını hücrede geçiren Yazıcı’nın sergisi “Dark White/Karanlık Beyaz" ismini taşıyor.

"ESKİDEN SİYAH-BEYAZ ÇİZERDİM, ŞİMDİ KARANLIK VE BEYAZ"

Sergi ismini Yazıcı’nın hücrede yaptığı çizimlerden alıyor. 

Kendi elinden çıkan sergi afişinde Yazıcı’nın, “Eskiden siyah-beyaz çizerdim, şimdi artık karanlık ve beyaz.” ifadeleri de yer alıyor.

40 ESER SERGİLENİYOR

Yazıcı’nın 40 eserinin sanatseverlele buluştuğu sergideki çizimlerinde hayali alanlar ve özgürlük, dönüşüm gibi temalar öne çıkıyor.

Serginin küratörlüğünü Xin Wang yapıyor ve çalışmalar Chen Dongfan ve Patrcia Domínguez’in işleri ile birlikte sunuluyor. 

WASHINGTON POST GÖRSEL YÖNETMENİ ÖNCÜLÜK ETTİ

St. John’s Üniversitesi’nin sponsorluğunda düzenlenen serginin öncülüğünü Washington Post’un görsel yönetmeni Greg Manifold yaptı.

Yazıcı ile birlikte SND tasarım yarışmalarında jüri üyeliği yapan Manifold, açılışta, “Güçlü çizimlerin olduğunu bu sergideki eserlerin bazıları Silivri Hapishanesi’ndeki hücrede loş ışıkta çizilmiş parçalardan oluşuyor.” ifadesini kullandı.

Fevzi Yazıcı'nın görsel yönetmen olarak görev yaptığı dönemde Zaman gazetesinin ödül kazanan sayfaları da sergileniyor. 

SANAT VE HAYAL GÜCÜ HAPSEDİLEMEZ

Sergiye de bir metinle katkıda bulunan Manifold, sanatın ve hayal gücünün hapsedilemeyeceğini belirtti.

REKLAM FİLMİNDEN DARBE ÇIKARDILAR

Fevzi Yazıcı, 2003-2016 yılları arasında Zaman’ın görsel yönetmenliğini yapmış ve uluslarası yarışmalarda 100’den fazla ödüle değer görülmüştü. 

Yazıcı, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül ile birlikte Zaman Davası'nda yargılanmıştı. 

Yazıcı, Zaman'ın televizyonlarda yayınlanan bebekli reklam filminde "subliminal darbe mesajı verildiği" suçlaması ile 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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