Samanyolu Haber /Gündem / 'En büyük hayalim insanlığa hizmet aşkını öğrendiğim Fethullah Gülen’i görmek ' /09 Nisan 2021 17:17

'En büyük hayalim insanlığa hizmet aşkını öğrendiğim Fethullah Gülen’i görmek '

Güney Afrikalı Sosyal Uyum Elçisi Dr. Govender: Kendisinden insanlığa hizmet aşkını öğrendiğim Fethullah Gülen’i görmek en büyük hayalim

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Güney Afrika Merkezli Turkuaz Harmoni Enstitüsü’nün “Ubuntu in Action-Birlikte Yaşam Pratiği” isimli röportaj serisinin ikinci bölümünde konuşan Güney Afrika Hükümeti’nin Sosyal Uyum Elçilerinden biri olan Dr. Rajendran Govender, “Hizmet Hareketi’ni tadıdığım günden beri gayret ve heyecanım arttı, insanlığa hizmet ruhu enjekte edilmiş bir insan oldum” dedi.

Tüm hizmet gönüllülerinin Güney Afrika’da eğitim, yardım, diyalog faaliyetleri ile inanılmaz işler ortaya koyduklarını ifade eden Govender, Hizmet’in kurumlarını Avustralya, Türkiye ve dünyanın bir çok yerinde gördüğünü ve yapılan işlere hayran kaldığını söyledi. Uyum Elçisi Dr. Govender, Fethullah Gülen’in “barış, anlayış ve uzlaşma” konularında Nelson Mandela ile paralel fikirlere sahip olduğunu, dünyada Hizmet Hareketi kadar barışa katkıda bulunan bir başka grup görmediğini ama bu hayır işlerini yapan insanların ülkelerinde terörist ilan edilmelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Govender, Türk hükümetine defalarca mektup yazarak, Hizmet Hareketi’ne yapılan zulümlerin durdurulmasını istediğini söyledi.

Turkuaz Genel Direktörü A. Çetin röportaj serisi ile ilgili Hizmetten.com’a şunları söyledi, “Hizmete gönül vermiş Güney Afrikalı dostlarımızın Hizmet Hareketi, Fethullah Gülen Hocaefendi ve yaşanan süreç ile ilgili düşüncelerini paylaştıkları “ Hizmet Movement-Ubuntu in Action (Birlikte Yaşam Pratiği)" isimli röportaj serisinin ikinci bölümünde, Güney Afrika Hükümeti’nin Sosyal Uyum Elçilerinden biri olan Dr. Rajendran Govender'i konuk ettik. Zor günlerimizde bizlere sahip çıkan bu dostlarımızın moral ve cesaret veren duygu ve düşüncelerini dinlemenizi önemle tavsiye ediyoruz.”



Govender’in Hizmet Hareketi röportajı’nın Yotubu linki: https://youtu.be/eeaqBcBWuco
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