Kendisine 1 Milyon 200 bin lira maaş bağlayan rektör 'yolsuzluk'tan görevden alındı

Nefes gazetesinin haberine göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde dört yıl boyunca rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarının ardından görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Mevlüt Karataş rektör olarak atandı. Akademisyenler tarafından yayımlanan ve “Bu bir hak arama yazısıdır” başlığıyla duyurulan açıklamada, Çiftçi hakkında ciddi usulsüzlük iddiaları yer aldı.





Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... - Resim : 1

Prof. Dr. Mevlüt Karataş





KENDİNE UÇUK MAAŞ BAĞLADI

Yazıda, Rektör Çiftçi’nin yasa gereği iki farklı döner sermaye ek ödemesi alabildiği, ancak bu sınırı aşarak aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin TL kazanç sağladığı belirtildi. Akademisyenler, bu miktarın dört yıl boyunca sistematik biçimde ve memur zam oranlarına göre artırılarak ödendiğini savundu. Ayrıca, geçmiş yıllara ait kârlar ve kurum giderleri için ayrılan fonların da bu ödemelerde kullanıldığı öne sürüldü.





Söz konusu bildiride, kurumun 10 yıllık birikiminin, son iki yılda “yeni gelir” gibi gösterilerek, rektöre tavan düzeyde ödeme yapılmasında kullanıldığı belirtildi. Akademisyenler, bu yöntemle kamu zararına yol açıldığını ve üniversitenin çıkarlarının kişisel kazanç uğruna zedelendiğini vurguladı. Duruma karşı çıkan Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün görevinden alınıp alt kadroya indirildiği ve sonunda emekliliğe zorlandığı da bildiride yer aldı.





AKADEMİSYENLERE ÖDEME YAPMADI

Çiftçi’nin görev süresi boyunca döner sermaye gelirlerinden akademisyenlere yapılan ödemelerde de ciddi kesintilere gidildiği iddia edildi. 2021’e kadar gelire katkı sağlayan akademisyenlere düzenli ek ödeme yapılırken, bu tarihten sonra doğrudan katkı sunan öğretim üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı öne sürüldü. Oysa döner sermaye sistemi gereği bu akademisyenlerin gelirden pay almaları gerekiyordu.