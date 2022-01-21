Kendisine bilerek corona bulaştıran 'aşı karşıtı' ünlü şarkıcı öldü

Çekya’da ünlü müzik gruplarından Asonance’in solisti Hana Horka, corona virüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olabilmek için eşi ve oğlunun virüse yakalandığı dönemde kendisine bilerek virüsü bulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Horka, geçen pazar günü yaptığı paylaşımında, “Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada” ifadelerini kullandı. Ancak şarkıcı Hana Horka, paylaşımından iki gün sonra hayatını kaybetti.Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, “Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine corona virüsünü bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış.İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece üç gün sürdü.Annemin hastalığı beş gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve 10 dakika içinde hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Rek, annesinin aşı yaptırmamasına rağmen aşılarla ilgili komplo teorilerine inanmadığını vurgulayarak, “” dedi.Horka geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımında, “Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada" dedi. Ancak şarkıcı Hana Horka, paylaşımından 2 gün sonra, hayatını kaybetti.Çekya’da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere birçok sosyal ve kültürel alana girebilmek için aşı yaptırmak veya yakın zamanda Covid-19’u geçirmiş olmak gerekiyor. Ülkedeki Otevreme Cesko ve Chcil PES hareketi belli aralıklarla aşıya ve corona virüsü önlemlerine karşı gösteriler düzenliyor. Hareketlerin destekçileri virüsün insanlara doğal yollardan bulaşması gerektiğini, aşının insan vücuduna zararlı olduğunu ve önlem adı altında uygulanan kısıtlamaların kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu savunuyor.Geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayısında yaklaşık 16 binlik artış görülen Çekya'da en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 28 bin 469 yeni corona virüsü vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 684’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 937’ye ulaştı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Çekya’da halkın yüzde 63’ü corona virüsüne karşı tamamen aşılandı.