Samanyolu Haber /Dünya / Kennedy suikastıyla ilgili belgeler yıllar sonra açıklandı /19 Mart 2025 10:40

Kennedy suikastıyla ilgili belgeler yıllar sonra açıklandı

ABD'de, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık belge kamuoyuna açıklandı. Analistler, açıklanan yeni belgelerin çığır açıcı bilgiler içermesi olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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ABD'de, eski Başkan John F. Kennedy suikastına dair 1123 belge, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin internet sitesinde erişime açıldı. Yıllardır tartışılan bu olayla ilgili belgelerin büyük bir bölümü artık kamuoyunun incelemesine sunulmuş oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre daha önce suikast belgelerini inceleyen analistler, ABD medyasına verdikleri demeçlerde, açıklanan yeni belgelerin çığır açıcı bilgiler içermesi olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, bu belgelerin açıklanacağını duyurmuş ve halkın bu anı "on yıllardır beklediğini" söylemişti. Trump, 23 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle, Kennedy’nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarına ilişkin gizli dosyaların da kamuoyuna açılmasını onaylamıştı.
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