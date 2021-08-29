Samanyolu Haber /Dünya / Kennedy'nin katili şartlı tahliye mi edilecek? /29 Ağustos 2021 11:01

Kennedy'nin katili şartlı tahliye mi edilecek?

Eski Başkan John F. Kennedy’nin kardeşi, aynı zamanda eski başkan adaylarından Robert Francis Kennedy’nin katili, Filistinli Sirhan Sirhan, 53 yıldır tutulduğu cezaevinden şartlı olarak tahliyesi için onay aldı.

SHABER3.COM

Savcılar yorum yapmaktan kaçınırken, 77 yaşındaki Sirhan tahliye edilmeye hak kazansa da karar henüz yürürlüğe konmadı. Tahliye kararı öncesinde Robert Kennedy’nin iki oğlunun rızası alındı.

Daha önce 15 kez avukatı aracılığıyla başvuru yapan Sirhan’ın son başvurusu iki kişiden oluşan özel komisyon tarafından bu kez olumlu karşılandı. Karar, önümüzdeki 90 gün içinde California eyaleti Şartlı Tahliye Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Ardından karar onay için California valisine gönderilecek ve vali 30 gün içinde kararı onaylayacak, reddedecek ya da değişiklik yapabilecek.

Robert Kennedy’nin vurulduğu 1968 yılında daha bebek olan oğlu Douglas Kennedy, Sirhan Sirhan’la cezaevinde yüz yüzde görüşme fırsatı bulduğunda ifade ettiği pişmanlıktan dolayı gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

John F. Kennedy’nin yönetiminde adalet bakanlığı da yapan Robert Kennedy, ağabeyi 1963’te bir suikasta kurban gittikten sonra New York’tan senatör seçildi. 6 Haziran 1968’de Sirhan Sirhan tarafından vurulduğu sıradaysa Demokrat Parti’nin başkan adayıydı ve bu olayın yaşanmamış olması durumunda seçimleri kazanma olasılığı güçlüydü. Suikast öncesinde Kennedy, Los Angeles’taki Ambassador Oteli’nde düzenlenen Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’nda adaylığının kesinleşmesinin ardından bir zafer konuşması yapmıştı.

Cinayeti hatırlamıyor

Birinci derecede cinayetten hüküm giyen Sirhan, cinayet anını hatırlamadığını söylüyor. Sirhan’la 2018’de cezaevinde görüşen Robert Kennedy’nin diğer oğlu Robert F. Kennedy Jr. ise Sirhan’ın babasını öldürmediğine, olay anında ikinci bir silahlı kişinin bulunduğuna ikna olduğunu söylüyor. Saldırı sırasında başından bir, göğsünden iki mermi yarası alan Robert Kennedy, hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan diğer beş kişiyse iyileşti.

Sirhan Sirhan, İngiliz idaresi altındaki Filistin’de doğan Hristiyan bir Arap ailenin oğlu. Batı Şeria Ürdün tarafından ilhak edildikten sonra Ürdün vatandaşlığına geçti. Ağabeyi Arap İsrail savaşı sırasında bir Ürdün askeri cipinin çarpması sonucu öldükten sonra ailesiyle ABD’ye yerleşti. Kennedy’yi öldürme gerekçesi olarak, Demokrat Parti başkan adayının 1967’deki ikinci Arap İsrail savaşında İsrail yanlısı tutum almasını gerekçe gösterdi.

ABD'nin yakın siyasi tarihinde önemli dönemeç

Robert Kennedy’nin ölümü ABD’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir kavşak noktası oldu. Kennedy 1968 seçimlerinin en popüler başkan adayıydı. Seçim stratejisini, Başkan Lyndon Johnson'ı siyaseten yıpratan Vietnam Savaşı'nı sonlandırma düşüncesi üzerine oturtmuştu. Genç seçmenlerin de desteğini kazanan Robert Kennedy’nin ölümünün ardından partinin başkan adaylığına, daha az popüler olan Johnson’ın yardımcısı Hubert Humphrey seçildi. Ancak Kasım 1968’deki seçimleri sonradan iki dönem başkanlık yapacak Cumhuriyetçi Partili aday Richard Nixon kazandı.

Sirhan’ın avukatı Angela Berry, şartlı tahliye kurulunun başvuruyu müvekkilinin şimdiki ruh hali üzerinden değerlendirmesi çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kennedy'nin katili şartlı tahliye mi edilecek? Sonraki Haber >>

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:39