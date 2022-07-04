Kent içindeki ulaşıma yüzde 25 zam kararı

Yükselen enflasyon ve döviz kurları nedeniyle artışa geçen akaryakıt fiyatları Bursa'da da toplu taşımaya zam olarak yansırken, kent içi toplu taşımaya yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildiğinin açıklandığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Büyükşehirler arasında en ucuz ulaşım Bursa’da propagandası yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 25 zam yaptı. Büyükşehirler arasında en ucuz ulaşım Bursa’da propagandası yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 25 zam yaptı.

EMEP BURSA İL ÖRGÜTÜNDEN ULAŞIM ZAMMINA TEPKİ: YÜZDE 25'LİK ZAM GERİ ALINSIN





ULAŞIM ZAMMI YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE





BURULAŞ, personel, işletme ve enerji maliyet artışları sebebiyle, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak fiyat tarifelerini açıkladı. Açıklanan tarife şöyle:Metroda tam biniş 5,25 TL’den 6,50 TL’ye, indirimli 4,50 TL’den 6 TL’ye, öğrenci ise 2,25 TL’den 3 TL’ye, otobüs kısa hat tam biniş 5.50 TL’den 6,50 TL’ye, indirimli 6,00 TL’ye, öğrenci 3.00 TL'ye, otobüs uzun hat ise 6,25 TL’den 7,50 TL’ye, indirimli 7,00 TL’ye, öğrenci 3,75 TL'ye çıktı.Aylık 160 binimlik abonman kartı ise 325 liradan 410 liraya yükseldi.Ulaşıma yapılan zamma tepki gösteren Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü, “Kaşıkla verdiğini kepçeyle almak standart sermaye refleksidir. Zamlar derhal geri alınmalı” çağrısında bulundu.Yapılan yeni zamla birlikte 2022 yılında Bursa’da ulaşım zammının % 50’nin üzerine çıktığı hatırlatılan açıklamada, “Son bir aydır üzerinde tartışmalar yapılan asgari ücrette yapılacak artış meselesi nihayet karara bağlandı ve % 30 olarak açıklandı. Bu yapılan zammın emekçilerin yaşamında refah meydana getirmesi mümkün olmadığı gibi var olan kayıpları bile karşılamamıştır. Artık iktidarın rakamları ayarlama kurumuna dönüşmüş olan TUİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 78,62’dir. Ancak ENAG gibi bağımsız kurumların enflasyon rakamları % 175,55 civarında” denildi.