“Kent uzlaşısı” davasında 7 tahliye

Dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, tutukluların ve avukatlarının savunmaları alındı. Savcılık, duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri hakkında tahliye kararı verilmesini istedi. Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül için “tutukluluk halinin devamı” yönünde karar verilmesi talep edildi.



Duruşmaya saat 14.00’te ara verildi. Aranın ardından tutuklular hakkındaki karar açıklandı. Buna göre, tutuklu yargılanan 9 kişiden 7’si hakkında tahliye kararı verildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise tutukluluğa devam kararı verildi.



Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi girişi duruşması olmayan yurttaşlara ve turkuaz kartı olmayan basın mensuplarına kapatılması üzerine içeri alınmayan yurttaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. DEM Parti milletvekillerinin danışmanları ve korumaları da adliyeye alınmadı.