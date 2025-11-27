Samanyolu Haber /Gündem / “Kent uzlaşısı” davasında 7 tahliye /27 Kasım 2025 16:49

“Kent uzlaşısı” davasında 7 tahliye

“Kent uzlaşısı” hakkında görülen davada tutuklu yargılanan 9 kişiden 7’si hakkında tahliye kararı verildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluk hali ise devam edecek.

SHABER3.COM

Dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, tutukluların ve avukatlarının savunmaları alındı. Savcılık, duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri hakkında tahliye kararı verilmesini istedi. Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül için “tutukluluk halinin devamı” yönünde karar verilmesi talep edildi.

Duruşmaya saat 14.00’te ara verildi. Aranın ardından tutuklular hakkındaki karar açıklandı. Buna göre, tutuklu yargılanan 9 kişiden 7’si hakkında tahliye kararı verildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise tutukluluğa devam kararı verildi.

Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi girişi duruşması olmayan yurttaşlara ve turkuaz kartı olmayan basın mensuplarına kapatılması üzerine içeri alınmayan yurttaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. DEM Parti milletvekillerinin danışmanları ve korumaları da adliyeye alınmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Kent uzlaşısı” davasında 7 tahliye Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:38