Kent Uzlaşısı davasında tahliye kararı!





"SUÇLAMA 'KÜRTLER BELEDİYELERDE SÖZ SAHİBİ OLMAMALI' BU İRADENİN YOK SAYILMASI"





"SÜRECİN ZEDELENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yargılananlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve meclis üyeleri de yer aldı.Duruşmanın yapıldığı salon küçük olduğu için aile üyeleri ile basının çoğu içeri alınmadı.Salona sadece avukatlar, milletvekilleri ve sınırlı sayıda basın mensubu girebildi. Duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada “Tutuklu yargılanan belediye meclis üyelerinin tahliye edilmeleri gerekir. Ahmet Türk’ün, Ahmet Özer’in, Resul Emrah Şahan’ın görevlerine iade edilmesi gerekir” dedi.DEM Parti’den Rüştü Tiryaki ise “Bir Kürt, batılı belediyelerde söz sahibi olamazmış. Suçlama konusu yapılan bu. Bu, Kürdün iradesinin yok sayılmasıdır” ifadelerini kullandı.Duruşmada savunma yapan avukatlardan Eren Keskin,şunları ifade etti:“Türkiye’de bir süreç devam ediyor. Ömründe silah görmemiş insanları silahlı örgüt üyesi olarak yargılarsanız, bu sorunun çözümü çok zor ve akıl dışı olur. Basın açıklaması ve altı kişiyle telefon görüşmesi iddiası var. Şu salonda soruşturması olmayan kimse var mı, çok merak ediyorum. Eğer siyasal iradeden farklı düşünüyorsanız, zaten sizin hakkınızda soruşturma olmaması mümkün değil. Mahkemelerin karar verirken hukuk vicdanına uyması gerektiğini düşünüyorum.”Avukat Rezan Sarıca ise, “Demek ki biz 100 yılda bir arpa boyu yol alamamışız. Burada Kürtlerin siyasal varlığı yargılanıyor” diye konuştu.Diğer avukatlar da HTS kayıtlarının suç delili olarak değerlendirilemeyeceğini, MASAK raporu istenmesinin kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu ve dosyada gizli tanık beyanlarına dayalı yargılama yapılamayacağını savundu.Tutuklu yargılananlar da söz aldı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, “HTS kayıtlarına gelirsek; ben mühendisim, son 10 yılda binlerce insanla görüşmüşümdür. Hakkari’de çoğu kişinin soruşturması var, ben ne yapayım?” dedi.Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel da şunları ifade etti:“Evet Kürdüm. Ama tek bir kimliğim yok. Aynı zamanda Aleviyim. Aynı zamanda işçiyim, emekçiyim. Tek bur kimlik üzerinden tanımlanmayı doğru bulmuyorum, birden fazla kimliğim vardır. Barış sürecine dahil olan, şu an komisyonda yer alan 3 milletvekiliyle yaptığım telefon konuşmaları dosyaya eklenmiş.”Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Nesimi Aday ise “Evimden alınan kitaplar var. Toplanması olmayan kitaplar dosyaya konulmuş. Demokratik Modernite dergisine yazı yazdım, kapak tasarladım. Ne yazılarım ne kapaklarım hakkında toplatma kararı var” ifadelerini kullandı.İlke TV'den Eylül Deniz Yaşar'ın haberine göre; avukatlar, duruşmada İmralı Süreci'ne ilişkin açıklamalar da yaptı:"Meclis Başkanının dünkü konuşmalarını hatırlatmak istiyorum. ‘Artık analar ağlamasın, silahlar sussun’ gibi bir mesaj verdi. Resmî devlet görevlisi, Meclis’in en yüksek kürsüsünden barış ve demokrasi çağrısında bulunuyor. Ama bizim müvekkillerimiz burada yargılanıyor. Müvekkillerimiz barış için çabalayan insanlar. Meclis Başkanının söylediği ‘Silahlar sussun, analar ağlamasın’ diye çabalayan insanlar. Biz, bu yargılamanın bu süreci zedelediğini düşünüyoruz.Bugün mahkemenin dışı da çok kalabalık. Bu mahkeme çok yakından takip ediliyor. Kürtler bu mahkemeyi çok yakından takip ediyor. Bu duruşma bir turnusol kâğıdı. Bu dava konjonktürel olarak açıldı, artık o konjonktür yok. Örgütün lideri İrali’den talimat göndermiş, örgüt kendini feshetmiştir. Artık bitirilmiş bir örgüt üyeliğinden müvekkillerin yargılanması doğru değildir.”Buradaki duruşmada tek bir suçlama var: Niçin meclis üyesisiniz? Bu duruştan çıkacak tutukluluk kararı Türkiye’nin barış iklimine aykırı olur. Ben de yargılanıyorum, Turabi’nin raporuna girmişim. Evet, ben de DEM Partiliyim; matbaa isim olunca o da DEM Partili olduğu için ona giderim. Ne var bunda? Burada bunları mı konuşalım artık? Bu artık özel hayatın mahremiyetidir. Hepimizin barış için bir görevi var. Bu mahkemeden çıkacak kararın barış iklimine hizmet edecek bir karar olmasını temenni ediyoruz. 1000 yıllık kardeşlik hukuku diyorsak, bunu uygulayalım.”Duruşmaya ara verildikten sonra açıklanan ara kararda sadece İkbal Polat’ın tahliyesine karar verildi. Diğer 9 kişinin tutukluluk hâli devam etti. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Tutukluluğu devam edecek isimler şöyle:Cemalettin YükselLivan GürBülent KaygunElif GülGüzin AlpaslanHasan Özdemir,Nesimi AdaySinan GökçeTurabi Şen