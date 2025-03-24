Samanyolu Haber /Gündem / 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında yeni yakalama kararları /24 Mart 2025 17:31

'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında yeni yakalama kararları

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

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PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Kent uzlaşısı' faaliyeti soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı verildi. İMAMOĞLU İFADESİNDE AZAD BARIŞ SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan kent uzlaşısı soruşturmasından serbest bırakılan ancak yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu verdiği ifadede Azad Barış'a ilişkin soruya "Azad Barış'la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM partili bir kısım Milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimce ve toplumsal, siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM partili Milletvekilleri ile gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz muhtelif toplantılar yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
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