Kentsel dönüşümde her şey sil baştan!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul'daki sağlıksız yapı stoku tartışma konusu olurken, iktidar da kentsel dönüşümde gaza basma kararı aldı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girmesi için hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası 39 ilçede süresiz uzatılırken, vatandaşın hak kaybı yaşamaması için kriterler belirlendi.





Yeni düzenleme ile otopark ve sığınaklar proje metrekaresinin dışında tutuldu.





Kampanya kapsamında ev veya iş yeri sahipleri ile kiracılara çeşitli miktarlarda kredi ve hibe desteği sunuluyor. Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmıyor.





Aynı şekilde bu ödemeden işyerleri de yararlanabiliyor. Bir işyeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi olma üzere 700 bin lira veriliyor.





Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılıyor. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "Hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapıyor.





Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.





Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.





Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında konut yapılıyordu.Yeni yapılacak yapı, eskisinin 1.5 katı büyüklüğünü geçerse dönüşüm sekteye uğrayabiliyordu.Daha önceki kampanya döneminde yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler bir buçuk katı kuralına takılıp hak kaybına uğramış ve Yarısı Bizden kampanyasından faydalanamamıştı.‘Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 1 milyon 400 bin lira veriliyor.Hak sahibi kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak.Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek.Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanamıyor.1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyaya dahil olunamıyor.