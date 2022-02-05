Kentte 2 gündür elektirk kesik: AKP'li başkandan pişkin açıklama

ELEKTRİK KESİNTİSİ MECLİS'E TAŞINDI





Isınmak için elektriğe ihtiyaç duyulan haneler kışın ortasında ısınamazken, pandemi nedeniyle evde karantinada olan hastaların başka evlere gidemediği için ayrıca hasta hasta mağduriyet yaşadığı bildirildi. Elektriğe ihtiyaç duyan iş yeri ve atölyelerde de üretim ve hizmet aksarken, maddi kayıplar yaşandı.









BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA













Sosyal medyada paylaşımlar yapan Ispartalılar, "Elektrik yok, kombiler çalışmıyor" diyerek isyan etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, "Biz tarihin en büyük kuraklığını yaşadık. Buna karşılık yüce Rabbim çok büyük bir bereket verdi. 2 gün sıkıntı yaşarız ama 1 yıl kuraklık olmadan hayatımıza bakarız" dedi.Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente 36 saattir elektrik verilemiyor. Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı kış ortasında elektriksiz kaldı. Aradan saatler geçmesine rağmen elektriklerin ne zaman verileceği netlik kazanmadı.İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'da kar yağışı ile başlayan ve elektrik kesintisi ile devam eden krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Elektrik kesintisini takip eden ilk saatlerden itibaren, İYİ Parti Isparta teşkilatları ile birlikte, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgeleri tespit etti.Vatandaşlar tarafından Cesur'a iletilen şikayetlerin başında, hiçbir yetkili tarafından bilgilendirilmemek gelirken, elektrik kesintisi sebebi ile, oksijen tüpüne ve ünitelere bağlı yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, küçük çocuklu ailelerin de olumsuz etkilenmesi şikayetler arasındaydı.Isparta'nın AKP'li belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen; "Biz tarihin en büyük kuraklığını yaşadık. Buna karşılık yüce Rabbim çok büyük bir bereket verdi. Dua ediyoruz. Burada yapılan çalışmalar hiç önemli değil. 20 yıl öncesine kadar böyle bir kar yağmadı. Şuan Isparta merkezde 50 santim, yukarılarda 1 metrenin üzerinde kar var. Çok güzel bir bereket geldi.Bazı zorluklarını hep beraber yaşayacağız. 2 gün çok fazla zorluk yaşarız ama sonra 1 yıl kuraklık olmadan hayatımıza bakarız. Bu bereketli yağışlar devam etsin, biz çaresine bakıyoruz. Bin personelimizle sahadayız, iş makinelerimiz ve araçlarımız da çalışmalarını sürdürüyor. Ara sokaklar ve giremediğimiz yerler için vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz, her yere gireceğiz. Karla mücadelemiz 7/24 devam edecek." açıklamasını yaptı.