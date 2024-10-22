Samanyolu Haber /Dünya / Kenya’da kaçırılan 4 Türk sığınmacı: BM'den, Türkiye’ye iade edilmelere tepki /22 Ekim 2024 21:28

Kenya’da kaçırılan 4 Türk sığınmacı: BM'den, Türkiye’ye iade edilmelere tepki

Kenya'nın dört Türk sığınmacıyı Türkiye'ye iade etmesine tepki gösteren Birleşmiş Milletler (BM), bu olay nedeniyle "derin kaygı" duyduğunu ifade etti.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kenya hükümetinin dört Türk sığınmacıyı Türkiye’ye iade etmesine tepki gösterdi.

DW’nin haberine göre, UNHCR, yaptığı açıklamada, “Dört sığınmacının Kenya’dan sınır dışı edilmesinden dolayı derin kaygı duyduğunu” bildirdi. BM örgütü, Kenya hükümetine “uluslararası yasal yükümlülüklerine uyma ve özellikle sığınmacı ve mültecilerin hayatlarını veya özgürlüklerini tehdit edebilecek yerlere gönderilmelerine yol açabilecek her türlü tedbirden koruyan sınır dışı etmeme ilkesine saygı gösterme” çağrısında bulundu.

Kenya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ankara’nın iade talebi üzerine dört sığınmacıyı Türkiye’ye geri gönderdiğini açıklamıştı. İki ülke arasındaki güçlü ilişkiler nedeniyle iade talebinin kabul edildiğini belirten Kenya Dışişleri Bakanlığı, “Söz konusu dört kişiye ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde onurlu bir şekilde muamele edileceğine dair” Türkiye’den güvence aldığını ifade etmişti.

Açıklamada, geçen cuma günü geri gönderilen sığınmacıların isimleri ve Ankara’nın iade talebinin nedenine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

AFP ise haberinde Türkiye’ye iade edilen kişilerin Mustafa Genç, Öztürk Uzun, Alparslan Taşçı ve Hüseyin Yeşilsu olduğunu belirtti.

AF ÖRGÜTÜ: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Kenya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, sonradan üçü serbest bırakılan yedi Türk vatandaşının başkent Nairobi’de sokak ortasında kaçırıldığı yönünde cuma günü medyada çıkan haberlerin ardından geldi.

Uluslararası Af Örgütü, Türk sığınmacıların Türkiye’ye iade edildiğinin teyit edilmesi öncesinde cumartesi günü yaptığı açıklamada, yedi Türk sığınmacının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasından “derin endişe” duyduğunu belirtmişti. Açıklamada, Abdullah Genç, Necdet Seyitoğlu ve Saadet Taşçı’nın serbest bırakıldığı, ancak Öztürk, Uzun, Taşçı ve Yeşilsu’nun “uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olan geri gönderilme riski altında” olduğuna dikkat çekilmişti. “Bu olay hem Kenya hem de uluslararası mülteci hukukunun ihlali anlamına gelmektedir” denilen açıklamada, “Kaçırılmaları, Kenya’daki tüm sığınmacı ve mültecilerin güvenliğe ilişkin artan endişelere vurgu yapıyor” ifadeleri kullanılmıştı. Kenya, yaklaşık 780 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.
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