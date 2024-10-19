Kenya’da kaçırılan Türklerin ailelerinden BM’ye çağrı: Hayatlarından endişe ediyoruz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj bölümünden mezun olan ve 2015’te Kenya’ya yerleşen mimar Hüseyin Yeşilsu’nun eşi Gılman Yeşilsu, “2017’de Birleşmiş Milletler koruması altına girdik. Dün sabah 7.30’dan beri eşim Hüseyin Yeşilsu’dan haber alamıyorum. Ben ve oğlum eşimin sağlık durumundan endişe ediyoruz ve Türkiye’ye iade edilmesinden korkuyoruz. Kenya hükümeti ve BM’den acil yardım talep ediyorum.” dedi.
Eşiyle birlikte kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan Türkçe öğretmeni Alparslan Taşçı’nın eşi Saadet Taşçı da, “Kocam Kenya’da kaçırıldı ve siyasi zulmün kurbanı olduğu Türkiye’ye sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Havayollarını ve yetkilileri Kenya’nın Mülteci Yasası’nı ve uluslararası yasaları koruyarak onun yasadışı geri gönderilmesini engellemeye çağırıyorum.” diye konuştu.
Hollanda’ya sığınan meslek öğretmeni Öztürk Uzun’un eşi Sevgi Uzun ise, “Eşim bu sabah kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Hayatından ciddi anlamda endişe ediyorum. Kenya hükümetinden, Birleşmiş Milletler’den Hollanda hükümetinden ve tüm uluslararası yetkililerden acilen yardım talep ediyorum. Perişan haldeyiz. Çocuklarım babaları için büyük bir endişe duymakta. Eşimin ve arkadaşlarının bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istiyorum. Biz 9 aydır aile birleşimini bekliyorduk. Aile birleşim süresinin uzaması nedeniyle eşimi Hollanda’ya getiremedik. Lütfen yetkililer bu hukuksuzluğa dur desin.” ifadelerini kullandı.
7 KİŞİ KAÇIRILDI, ÜÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Mustafa Genç ve oğlu Abdullah Genç, Hüseyin Yeşilsu, Necdet Seyitoğlu, Öztürk Uzun, Alparslan Taşçı ve eşi Saadet Taşçı, sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen kişilerce zorla alıkonulmuş, ilerleyen saatlerde alıkonulan kişilerden Abdullah Genç (16), Necdet Seyitoğlu ve Saadet Taşçı serbest bırakılmıştı.