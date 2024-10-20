Samanyolu Haber /Gündem / Kenya'da kaçırılan 4 kişiyle ilgili sıcak gelişme: Türk heyeti zorla götürme için Kenya'da /20 Ekim 2024 22:38

Kenya'da kaçırılan 4 kişiyle ilgili sıcak gelişme: Türk heyeti zorla götürme için Kenya'da

Birleşmiş Milletler'in himayesinde olmasına rağmen Kenya'da kaçırılan 4 kişiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Henüz Kenya'da olduğu belirtilen 4 kişiyi zorla Türkiye'ye götürmek için 3 Türk yetkilinin Kenya'ya gittiği ortaya çıktı.

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Sıcak gelişmeyi gazeteci Abdullah Bozkurt sosyal medya hesabından duyurdu. 

Gazeteci Bozkurt, Kenya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye götürülmek istendiğini, bu amaçla bazı yetkililerin Kenya'ya gittiğini yazdı. 

TÜRK HEYETİ ZORLA GÖTÜRME İÇİN KENYA'DA
Birleşmiş Milletler'in korumasında başka bir ülkeye gönderilmek üzere Kenya'da beklerken kaçırılan 4 kişiyle ilgili endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bozkurt'un verdiği bilgilere göre, Türkiye’den bir heyet, hukuksuz bir şekilde Türk vatandaşlarını ülkeye götürmek üzere Türk Hava Yolları uçağı ile Kenya'ya gitti. Heyet, kaçırılan Türkleri Nairobi Uluslararası Havalimanı’ndan hızlıca Türkiye’ye götürmeye çalışıyor.

Yerel yetkililer, durumu yakından takip ederken, söz konusu girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtiliyor. Kenya güvenlik birimleri ve insan hakları kuruluşları, vatandaşların zorla Türkiye’ye gönderilmesi sürecini durdurmak için adımlar atmaya hazırlanıyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın diplomatik bir krize yol açabileceği endişesi de dile getiriliyor. Kenya’daki Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda soru işaretleri sürüyor.



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