Kenya'da kirli operasyon: BM koruması altındaki 7 Türk vatandaşı kaçırıldı

Yeni uluslararası haydutluk skandalının adresi bu sefer Kenya oldu. Hukuksuz kaçırılma olayının yeni mağdurları ise Kenya'da yaşayan ve çocuklarını okula götürmek için sabah evlerinden çıkan masum insanlar.





AKP'NİN KİRLİ SİCİLİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Son günlerde Türkiye medyasında, para için yeni doğmuş bebekleri öldüren çete ile bağlantısı gündem olan İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk istihbarat örgütü MİT’in kaçırdığı düşünülen ve Birleşmiş Milletler koruması altındaki 7 Türk vatandaşının durumu belirsizliğini koruyor.







Uluslar arası örgütler ve sivil toplum kuruluşları Kenya makamlarından acilen resmi açıklama yapmasını bekliyor.





Kaçırılan isimler 2 yıldır BM koruması altında bir başka ülkeye nakil edilmeyi bekliyordu. Söz konusu kişilerin BM koruması altındayken bir istihbarat operasyonuyla kaçırılmaları hem Kenya hem de BM açısından büyük bir krizin sebebi.

















































































































Uluslararası kaçırma skandalıyla ilgili ilk görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde masum insanların gündüz gözüyle ve yoldan kaçırıldıkları görülüyor.





Diğer yandan kaçırmada kullanılan araçların plakaları görüntülerden tespit edildi ve yerel polisle de paylaşıldı. Plakaların sahte olduğu ortaya çıktı.









Diğer yandan sabah yaşanan uluslararası skandalda sıcak bir gelişme de yaşandı. Nairobi’de sabah saatlerinde kaçırılan 7 kişinin 3’ü bırakıldı. Bu kişiler Mustafa Genç'in oğlu Abdullah Genç, Necdet Seyitoğlu ve Alparslan Taşçı’nın eşi Saadet Taşçı.











İşte o görüntüler:











