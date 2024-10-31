Kenya'daki kirli operasyonun yeni raporundan çarpıcı detaylar

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18 Ekim 2024 tarihinde Nairobi'de maskeli kişiler, bazıları BM koruması altında olan kişileri kaçırdı. Bundan 3 gün sonra, Kenya hükümetinin, başta 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin geri göndermeme ilkesi olmak üzere uluslararası mülteci korumasını ihlal ederek, bu kişilerden dördünü 21 Ekim'de zorla Türkiye'ye sınır dışı ettiği ortaya çıktı.Uluslararası insan hakları örgütleri, sınır dışı edilenler için ciddi bir zulüm riski olduğunu vurgulayarak operasyonu hızla kınadı. Kenya Dışişleri Bakanı Korir Sing'Oei, mülteci haklarını koruma yükümlülüklerine rağmen, Kenya'nın Türkiye ile olan stratejik bağlarını gerekçe göstererek eylemleri savundu.Görgü tanıkları, kaçırılanların evlerden ve halka açık yerlerden alındığını, gözlerinin bağlandığını ve zaptedildiğini, koordineli bir operasyon olduğunu anlatıyor.Geçtiğimiz hafta BM İnsan Hakları Komitesi üyeleri Türk istihbaratının sınır ötesi kaçırma eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Uluslararası hukuka rağmen Türkiye, bu yasadışı eylemlere karşı küresel tepkiyi hiçe sayarak yurtdışındaki hukuksuz operasyonlarına devam etmektedir.