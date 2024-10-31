Kenya'daki kirli operasyonun yeni raporundan çarpıcı detaylar

Uluslararası insan hakları örgütleri, sınır dışı edilenler için ciddi bir zulüm riski olduğunu vurgulayarak operasyonu hızla kınadı. Kenya Dışişleri Bakanı Korir Sing'Oei, mülteci haklarını koruma yükümlülüklerine rağmen, Kenya'nın Türkiye ile olan stratejik bağlarını gerekçe göstererek eylemleri savundu.
Görgü tanıkları, kaçırılanların evlerden ve halka açık yerlerden alındığını, gözlerinin bağlandığını ve zaptedildiğini, koordineli bir operasyon olduğunu anlatıyor.
Geçtiğimiz hafta BM İnsan Hakları Komitesi üyeleri Türk istihbaratının sınır ötesi kaçırma eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Uluslararası hukuka rağmen Türkiye, bu yasadışı eylemlere karşı küresel tepkiyi hiçe sayarak yurtdışındaki hukuksuz operasyonlarına devam etmektedir.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
https://x.com/OthersInfo_TR/status/1851991250859098259
https://x.com/OthersInfo/status/1851989789693583848