Kenyalı avukat açıkladı: 'Geri gönderilmeleri yasak!'





























NE OLMUŞTU?

Kenya’da BM koruması altında olan ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu 7 Türk vatandaşı, bu sabah farklı noktalarda eş zamanlı olarak kaçırıldı. Olayın üzerinden 12 saatten fazla zaman geçti. Mustafa Genç, Hüseyin Yeşilsu, Öztürk Uzun ve Alparslan Taşçı’nın nerede tutulduğu bilinmiyor. İstihbarat tarafından kaçırıldığı ve nerede oldukları belirlenemeyen mağdurların ailelerinin endişeleri giderek artıyor.Mağdurların avukatları, geri göndermeme ilkesi (non-refoulement) kapsamında harekete geçerek Kenya yetkililerine yazılı bir talepte bulundu. Avukatlar, müvekkillerinin zorla Türkiye’ye gönderilmesine yönelik yasal düzenlemeleri hatırlattı.Kenya Mülteci Yasası ve uluslararası mülteci sözleşmelerine atıfta bulunan avukatlar, bu kişilerin siyasi baskılara maruz kalacakları bir ülkeye zorla gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. Kenya’daki kaçırılma sürecini takip eden Kenyalı avukat yazılı bir açıklama yaparak havayollarının kullanılabileceğine yönelik uyarıda bulundu ve kaçırılan Türk vatandaşlarının mülteci kimlik kartına sahip olduklarını belirtti. Yayınlanan belgede kaçırılan Türk vatandaşlarının kanun kapsamında Türkiye’ye götürülmelerinin hukuksuzca olduğu açıklandı.Yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:''Sayın Yetkili,Yukarıda belirtilen müvekkillerimiz adına size yazıyoruz. Müvekkillerimiz, Kenya Mülteci Yasası’nın 2021 tarihli 10 numaralı Kanunu’nun 3. Bölümü ve 1951 Mülteci Sözleşmesi ile okunan Afrika’daki mültecilerin özel yönlerini düzenleyen Sözleşme’nin 1. Maddesi uyarınca mülteci kimlik kartı sahipleridir. Kenya Mülteci Yasası’nın 2021 tarihli 10 numaralı Kanunu’nun 29. Bölümü, Afrika’daki mültecilerin özel yönlerini düzenleyen Sözleşme’nin 2. Maddesi ve 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin 33. Maddesi, mültecilerin geri gönderilmesini yasaklamaktadır.Bu hükümlere rağmen, müvekkillerimiz Kenya’da kaçırılmış ve siyasi mağduriyet yaşadıkları Türkiye’ye geri gönderilmek istenmektedir. Havayollarınızın, müvekkillerimizi Nairobi’den Türkiye’ye geri göndermek için kullanılabileceği konusunda yüksek bir olasılık bulunmaktadır. Bu, Kenya Mülteci Yasası’nın 2021 tarihli 10 numaralı Kanunu’nun 29. Bölümü, Afrika’daki mültecilerin özel yönlerini düzenleyen Sözleşme’nin 2. Maddesi ve 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin 33. Maddesi hükümlerine uymanız ve bu kişileri Nairobi’den Türkiye’ye ve bağlantılı uçuşlarla yolcu olarak kabul etmemeniz için bir taleptir. Aksi yönde herhangi bir eylem, mültecilere sağlanan koruma ile ilgili uluslararası normlara aykırı olacak ve geri göndermeye yardım ve yataklık etmekle suçlanacaksınız.Kenya Havaalanları Otoritesi ve Kenya Sivil Havacılık Otoritesi de, müvekkillerimizi Türkiye’ye geri göndermek için kullanılabilecek Türk özel havayollarının Kenya hava sahasında farkında olmaları konusunda bilgilendirilmektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,MUKELE & KAKAI AVUKATLAR LLPS. MUKEL’’Kenya’da BM koruması altında olan ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu 7 Türk vatandaşı, bu sabah farklı noktalarda eş zamanlı olarak kaçırıldı.Nairobi’de sabah saatlerinde 4 farklı yerde kaçırılanların isimleri ise şöyle: Mustafa Genç ve oğlu Abdullah Genç, Hüseyin Yeşilsu, Necdet Seyitoğlu, Öztürk Uzun, Alparslan Taşçı ve eşi Saadet Taşçı.Bu kişilerin nerede tutulduğu bilinmezken, ilerleyen saatlerde Mustafa Genç’in oğlu Abdullah Genç, Necdet Seyitoğlu ve Alparslan Taşçı’nın eşi Saadet Taşçı serbest bırakıldı.