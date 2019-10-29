Kerbela'da kanlı gece

Irak'ta güvenlik güçlerinin Kerbela şehrinde protestoculara ateş açması sonucunda 14 kişi öldü ve 865 kişi yaralandı.





Irak Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada polisin kalabalığın dağılması için otomatik silahlarla ateş açtığı belirtildi.





Üç kişinin de Nasiriye şehrinde daha önce aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.





Kısa bir aradan sonra başlayan protestoların ikinci dalgasının 4'üncü gününde protestocular pazartesi günü bir kez daha Başbakan Adel Abdulmehdi'nin hükümetine karşı sokaklara çıktı.





Ekim ayının başında başlayan protestolarda şu ana kadar en az 250 kişi hayatını kaybetti.





Eylemciler, uzun yıllar süren ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluğun ardından sokaklara çıkmıştı.