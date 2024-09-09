Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Türkiye 3 puanı 3 golle aldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçında ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti.







İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye Türkiye; Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Umut Nayir'le çıktı.





Gazete Duvar'ın haberine göre İzlanda ise Valdimarsson, Palsson, Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson, Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson, Gudjohnsen ve Sigurdsson ilk 11'iyle sahada yerini aldı.





Türkiye, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Umut Nayir, pasını Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Topu kontrol edip döndükten sonra şutu çeken Aktürkoğlu ağları havalandırdı: 1-0





İzlanda, 37. dakikada skora denge getirdi. Sağ taraftan Johann Gudmundsson'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Victor Palsson, kafaya topu ağlara gönderdi: 1-1





İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.





52. dakikada Kerem Aktürkoğlu, kendinin ve Türkiye'nin ikinci golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, pasını Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Kaleyi karşısına alan Aktürkoğlu, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve şık bir gol imza attı: 2-1





Kerem Aktürkoğlu, 88. dakika hat-trick yaptı: 3-1







Maçı Türkiye 3-1 kazandı. İlk maçında Galler'le 0-0 berabere kalan Türkiye puanını 4'e yükseltti.