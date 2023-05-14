Samanyolu Haber /Gündem / Kerem Kınık hakkında skandal iddia: İstifa etmiş gibi yaptı ama... /14 Mayıs 2023 09:03

Kerem Kınık hakkında skandal iddia: İstifa etmiş gibi yaptı ama...

Soğukta sokakta kalan depremzedeye çadır satan, yardımları geç ulaştıran Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlar için “Üzüldüm” dedikten saatler sonra görevi bıraktı. Kınık’ın istifa etmediği, iki ay izne çıktığı iddia edildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası para karşılığı çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifa ettiği açıklandı.

Kızılay’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul’a kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet edecektir” denildi.

Kınık’ın istifasının kamuoyu ile paylaşılmaması dikkat çekerken bunun nedeninin Kınık’ın açıklanan istifasının işleme konulmaması ve iki ay izne çıkması olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’e bu iddiayı ileten yetkililer, bu formülün nedenini ise “Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması durumunda Kızılay’a kayyum atanmasının önüne geçilmesi, Kınık’ın ekibinden oluşan yönetimin korunması. Böylece iki ay sonra da Kınık’ın yeniden aday olabilmesi” olarak açıkladı.
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