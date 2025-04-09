Samanyolu Haber /Gündem / Kerem Kınık’ın kızı yine kaza yaptı: 15 yıla kadar hapsi isteniyordu, hala tutuklu değil /09 Nisan 2025 23:56

Kerem Kınık’ın kızı yine kaza yaptı: 15 yıla kadar hapsi isteniyordu, hala tutuklu değil

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı iddia edilen ve 2024 yılında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne yol açan araç, bu kez İstanbul Beykoz’da maddi hasarlı bir kazaya karıştı.

SHABER3.COM

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in adının karıştığı trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği kazada kullanılan 34 FKJ 390 plakalı otomobil, 3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beykoz’da yeniden bir kazaya karıştı.

3 Şubat’ta meydana gelen kazada araçta ciddi bir maddi hasar oluştu. Resmî kayıtlara göre, Kınık ailesine ait olan otomobilin hasar bedeli yaklaşık 152 bin TL olarak belirlendi. Kazaya tanıklık eden görgü tanıkları, olay yerine Kerem Kınık’ın geldiğini ve otomobili yine kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığını iddia etti. Söz konusu araç, 2024 yılındaki kazada da kullanılmıştı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR, HALA TUTUKLU DEĞİL

Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu da çarpıcı nitelikte. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan uzman raporunda, kazada asli kusurlunun Zehra Kınık Demir olduğu net şekilde belirtildi. Tüm bu bulgulara rağmen Batın Barlasçeki’nin ailesi ve avukatlarının tutuklama talebi bugüne kadar karşılık bulmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kerem Kınık’ın kızı yine kaza yaptı: 15 yıla kadar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:11