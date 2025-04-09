Kerem Kınık’ın kızı yine kaza yaptı: 15 yıla kadar hapsi isteniyordu, hala tutuklu değil





15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR, HALA TUTUKLU DEĞİL

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in adının karıştığı trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği kazada kullanılan 34 FKJ 390 plakalı otomobil, 3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beykoz’da yeniden bir kazaya karıştı.3 Şubat’ta meydana gelen kazada araçta ciddi bir maddi hasar oluştu. Resmî kayıtlara göre, Kınık ailesine ait olan otomobilin hasar bedeli yaklaşık 152 bin TL olarak belirlendi. Kazaya tanıklık eden görgü tanıkları, olay yerine Kerem Kınık’ın geldiğini ve otomobili yine kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığını iddia etti. Söz konusu araç, 2024 yılındaki kazada da kullanılmıştı.Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu da çarpıcı nitelikte. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan uzman raporunda, kazada asli kusurlunun Zehra Kınık Demir olduğu net şekilde belirtildi. Tüm bu bulgulara rağmen Batın Barlasçeki’nin ailesi ve avukatlarının tutuklama talebi bugüne kadar karşılık bulmadı.