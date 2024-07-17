Samanyolu Haber /Gündem / Kerem Kınık’ın kızının karıştığı ölümlü kazada yeni gelişme /17 Temmuz 2024 08:48

Kerem Kınık’ın kızının karıştığı ölümlü kazada yeni gelişme

Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobiliyle çarptığı motosiklette yaşamını yitiren 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesi, Zehra Kınık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobiliyle çarptığı motosiklette yaşamını yitiren 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesinin avukatları dün savcılığa giderek şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede, Kınık’ın serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kaza, Kınık’ın Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki Batın Barlas Çeki düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına girmişti. Başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Çeki, yaşamını yitirmişti.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmiş ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kazanın ardından yapılan incelemede iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kerem Kınık’ın kızının karıştığı ölümlü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:29