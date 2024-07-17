Kerem Kınık’ın kızının karıştığı ölümlü kazada yeni gelişme

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobiliyle çarptığı motosiklette yaşamını yitiren 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesinin avukatları dün savcılığa giderek şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede, Kınık’ın serbest bırakılmasına itiraz edildi.



İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kaza, Kınık’ın Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki Batın Barlas Çeki düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına girmişti. Başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Çeki, yaşamını yitirmişti.



Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmiş ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kazanın ardından yapılan incelemede iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulunmuştu.