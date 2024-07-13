Kerem Kınık’ın kızının yaptığı ölümlü kazada yeni görüntü

İstanbul Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokak'ta caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücüsü ile arkasında bulunan Batın Barlas Çeki ağır yaralandı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazada kaldırımdaki beton dubalara çarparak ağır yaralanan Çeki, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Mahkeme, her iki sürücüyü, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'in ailesi ve arkadaşları sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.Yaşananları anlatan teyze Didar Şahin "Biz haberi alır almaz hemen hastaneye gittik. Hastanede çarpan insanları, kaza yapan insanları herkesi bekledik, kimseden dönüş olmadı. Tabi ki bu bir kaza. Ama en azından bir iyi niyet göstergesi gösterebilirlerdi. Biz bunun sitemini ettikten sonra cenazenin 3. gününde bize başsağlığı dilemeye geldiler, bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Bize iyi niyetlerini göstermek istiyorlardıysa en başından gelmeleri gerekiyordu. Ve şu çok acı 16 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet veriyorsunuz ve aynı gün serbest bırakılıyorsunuz. Sanırım babası eski Kızılay başkanıymış. Adalet herkesi için olmalı. 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor, hanımefendi her gün imza vererek serbest kalıyor. Bu ülkede insanların hayatı bu kadar kolay olmamalı, çifte standart işlememeli. Acımız çok büyük. Küçücük oğlumuz vefat etti, çok zor şartlarda büyüttük. Hiçbir anne baba bu acıyı yaşamasın" dedi.Hukuki olarak şikâyette bulanacaklarını söyleyen Şahin "Salı günü adliyeye gidip şikayette bulunacağız. Avukatlarımız takip edecek. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bir insanın canı bu kadar kolay alınmamalı. Bunu bir cezası, bir bedeli olmalı" diye konuştu.16 yaşındaki gencin arkadaşı Oğuz Ayhan, "Motorda iki kişi ilerlediği sırada sokaktan çıkan araba motora arkadan çarpıyor. Motorun dengesini kaybedip yere düşüyorlar. Hastaneden vefat ettiğini öğreniyoruz. Üzgünüz, böyle bir ölümü hak etmedi benim kardeşim. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sürücü nasıl adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor" şeklinde konuştu.Emirhan Ayhan ise, "Kazada canımızı kaybettik, kardeşimizi toprağa verdik. Burada canımız kaybettik. Ne olursa olsun herkesin başına gelebilirdi. Herkesin evladı, herkesin kardeşi olabilirdi. Biz bu olayı kınıyoruz" dedi.Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığının belirtildiği öğrenildi.Raporda sürücü Demir'in "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar" maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildiği belirtildi.Diğer sürücü Öztürk'ün ise "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" maddesini ihlal etmesinden ötürü yüzde 50 kusurlu bulunduğu kaydedildi.Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemleri sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sürücüler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, yüzde 50 kusurlu bulunmaları nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.Bu arada, kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.Söz konusu görüntüde otomobilin caddeye çıktığı sırada motosiklete çarptıktan sonra motosikletteki iki kişinin yola savrulmaları yer alıyor. Görüntüde daha sonra kaldırımda yürüyen iki kişinin motosikletin çarpması sonucu yere düşmeleri görülüyor.