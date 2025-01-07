Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ölümlü kazada asli kusurlu çıktı!

Eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı trafik kazasında mahkemenin istediği bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi, Fatma Zehra Kınık'ı asli kusurlu buldu. Kınık'ın karıştığı kaza nedeniyle 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, iki kişi de yaralanmıştı.





İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, bilirkişi raporunda şu tespitlere yer verildi:





"Dosya muhteviyatında bulunan belgeler tümü ile tetkik edildiğinde, sanık, müşteki beyanları ve trafik kaza tespit tutanağındaki bilgiler ile keşif sırasında keşif heyeti huzurunda kazanın meydana geldiği yerler gösterildiğinde olay yerini fotoğraflamak, ölçmek ve dosya içeriğinde bulunan kamera görüntüleri çözümü yapılarak fotoğraflamak suretiyle yaptığım incelemeler neticesinde tespit ettiğim bilgiler kapsamında tüm bu veriler birlikte nazara alındığında kaza yerinin konumu ve mahal şartları dikkate alınarak olay değerlendirilip, yukarıdaki hususlar muvacehesinde taksirle meydana gelen sürücü Yavuz Selim ÖZTÜRK’ün ve yayalar Muammer KIZIL ile yaya İbrahim Ethem ÜSTÜNIŞIK’ın yaralanmaları ve yolcu Batın BARLASÇEKİ’nin de vefat etmesiyle neticelenen trafik kazasında;





A-) Sanık Sürücü Fatıma Zehra KINIK DEMİR’İN:





2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde 157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde ASLİ KUSURLU olduğu,





B-) Müşteki Sürücü Yavuz Selim ÖZTÜRK’ÜN:





2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/d, Madde 52/a,b, Madde 72, Madde 78 ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/d, Madde 101/a,b, Madde 144/b 1.alt maddesi, Madde 150’de açıklanan, Madde 157/a son paragrafında, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde TALİ KUSURLU olduğu,





C-) Maktül Yolcu Batın BARLASÇEKİ'NİN:





2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 78 ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 150’de açıklanan, “BELİRLİ SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN, ARAÇLARIN SÜRÜLMESİ SIRASINDA KORUYUCU TERTİBAT KULLANMALARI MECBURİDİR” trafik kuralını ihlal ettiğinden ağır şekilde yaralanmasına ve tedavi sırasında da vefat etmesine etkenlik arz ettiğinden TALİ KUSURLU olduğu