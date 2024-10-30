Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava adliyeyi karıştırdı





Beykoz'da 9 Temmuz’da kullandığı otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılanmasına başlandı.





Kınık'ın yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, Kınık’ın da katıldığı duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı.Yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir'e tepki gösterdi 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir duruşma salonundan çıkarken gerginlik yaşandıEski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in neden olduğu kazada motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk’ün annesi Neriman İnan, "Kimin kızı olduğu değil ya da kim olduğuyla değil kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" demişti. Kınık'ın ifadesinde suçlayıcı ifadeler kullanmasını da eleştiren İnan, "Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemesi miydi? O da ölseydi, onu da kaybetmiş olsaydık o zaman nasıl bir ifade verecekti" diye sormuştu.