Samanyolu Haber /Gündem / Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava adliyeyi karıştırdı /30 Ekim 2024 20:37

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı dava adliyeyi karıştırdı

9 Temmuz'da Beykoz'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki gencin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı mahkeme basın ve izleyicilere kapalı gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir'e tepki gösterdi. Adliye koridorlarında gergin dakikalar yaşandı.

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Beykoz'da 9 Temmuz’da kullandığı otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılanmasına başlandı.

MAHKEME BASINA VE İZLEYİCİLERE KAPATILDI

Kınık'ın yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, Kınık’ın da katıldığı duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı.

MAHKEME ÇIKIŞINDA ARBEDE

Yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir'e tepki gösterdi 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir duruşma salonundan çıkarken gerginlik yaşandı

"OĞLUMUN SUÇU ÖLMEMESİ MİYDİ?"

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in neden olduğu kazada motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk’ün annesi Neriman İnan, "Kimin kızı olduğu değil ya da kim olduğuyla değil kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" demişti.  Kınık'ın ifadesinde suçlayıcı ifadeler kullanmasını da eleştiren İnan, "Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemesi miydi? O da ölseydi, onu da kaybetmiş olsaydık o zaman nasıl bir ifade verecekti" diye sormuştu.
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