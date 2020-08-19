Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, şahsi Twitter hesabında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u paylaşımını iktibas ederek, eleştirilerde bulundu.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerında Demokratların adayı olan Joe Biden'ın 7 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Onu seçimle devireceğim." demişti.





Altun'un Biden'e Türkçe paylaşımında kükrediğini, İngilizce paylaştığı metinde ise, yumuşak tarzda mesaj yazdığını aktaran Özdağ, Altun'un istifasını istedi.





"KES SESİNİ UCUZ FİSKOS MASASI..."







Selçuk Özdağ'ın, Altun'un iki yüzlülükle itham ettiği mesajına yandaş yazar Esra Elönü cevap verdi.





Özdağ'a "kes sesini" diye hitap eden Elönü, şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Kes sesini ucuz fiskos masası, mide kaldıraçları! Sizin omuz verdiğiniz köpeklerle tek başına mücadele ediyordu. İletişim başkanını hedef alarak Erdoğan’ı vurma alçaklığınıza alışığız! 'Asıl sen istifa et' diyeceğim, lakin adamlıktan kovulmuşsunuz."